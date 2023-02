'Cambra al Palau' presenta en el Almudín el viaje sefardí alrededor del Mediterráneo a través de canciones

El ciclo 'Cambra al Palau' presentará, este sábado a las 19.30 horas, en el Almudín de València, un viaje lírico por el Mediterráneo de la mano de De soprano y arpa, un grupo formado por la soprano Quiteria Muñoz, la arpista Úrsula Segarra, el barítono Matthew Baker y el percusionista Onofre Serer. Ofrecerán el programa 'Anemocoria', compuesto por un repertorio poeticomusical de la tradición sefardí, según ha indicado el auditorio municipal en un comunicado.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha destacado que este año, "no solo se tienen programadas las grandes obras de cámara del repertorio universal, sino que se ha procurado incluir tres conciertos donde se podrán descubrir y disfrutar de la música del siglo XV, siendo el del sábado el primero de ellos, vinculado a aquel viaje que hicieron los sefardíes expulsados el 1492 alrededor del Mediterráneo".

"No hay mejor lugar para escuchar estas composiciones que el Almudín que es de la misma época en las que fueron compuestas e interpretadas, para que confluya idealmente la música y la arquitectura", ha añadido la concejala.

El público podrá escuchar un repertorio formado por un total de quince canciones tradicionales, coplas, seguidillas y danzas españolas y en el que figuran 'Por qué lloras blanca nina', 'Hija mía mi querida', 'Morena, me llaman', 'Punxa, punxa', 'A la una nací yo','Paxarico, tú te llamas', 'A la una nací yo', 'Los guisados de la berenjena', 'Durme, durme', 'No vo comer, ni vo beber', 'Yo me levantara un lunes', 'La rosa enflorece', 'Descanso de mi vida', 'Ya salió del mar la galana' y 'Yo m'enamorí d'un aire'.

En este sentido, el director del Palau, Vicent Ros, ha afirmado que "con este programa se le descubre al público un repertorio de nuestro pasado, de otra cultura a través de ese lenguaje universal que es la música".

"ACERCAMIENTO DIFERENTE"

De Soprano y arpa propone un "acercamiento diferente" a la música clásica. En abril de 2015 inician su marcha conjunta con la presentación del primer programa Douces Mélodies, música francesa de entreguerras. Ese mismo año amplían horizontes con su primera colaboración con la danza contemporánea y la moda en el espectáculo Irreverencia.

En enero de 2017, fueron seleccionadas por el Centre de Creació i Investigació L'Animal a l'Esquena, para desarrollar su primer proyecto Peer Gynt, una adaptación libre de la obra de Ibsen y música de Grieg dirigida a público infantil.

En diciembre de 2019, colaboran en la Gala de los Premios Carles Santos. En 2020 celebrarán su 5º cumpleaños con la publicación de un nuevo disco y con actuaciones en Polonia y Checoslovaquia.