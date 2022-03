Caballer FX dispara una 'mascletà' "clásica, con toques digitales y acorde a la plaza del Ayuntamiento

La Pirotecnia Caballer FX ha sido la protagonista este viernes, 18 de marzo, de la 'mascletà' municipal, que sus artífices definen como "clásica pero con toques digitales y acorde a la plaza del Ayuntamiento", y que han contemplado desde el balcón consistorial una amplia representación política.

A David Pérez de Lucía Lora, que a sus 18 años ha diseñado el espectáculo junto a su madre María José Lora, el disparo le ha dejado "cosquillas en el estómago". Lleva interviniendo en la creación de las 'mascletaes' desde los 13 años bajo la supervisión de su madre. "La plaza siempre da respeto, tenga la edad que tenga", ha comentado a los medios después de recibir el aplauso del público.

Su parte favorita de la 'mascletà' ha sido "el terremoto y el ritmo que lleva". "Nuestros grupos de truenos son impresionantes, yo no los veo por ahí en ningún otro sitio. Soy muy humilde pero me tengo que apuntar el punto", ha afirmado. María José Lora no se decanta por ninguna fase específica, pero sí resalta que el terremoto "lleva una combinación, algo ahí, que es típico de la empresa".

La pirotécnica, que también es presidenta de Piroval, ha aprovechado la oportunidad de estar en el balcón, con alta presencia política este viernes, para reivindicar ayudas al sector. Así, ha denunciado que "el IVA al 21 por ciento es una exageración".

"Queremos un IVA cultural como el que tienen muchos sectores y ayuda para poder mantener la mano de obra, que se está perdiendo porque se van a otros sectores porque no podemos pagar".

Lora ha lamentado que las ayudas que ya han recibido por la crisis del coronavirus no son suficientes. "Tienen que aguantar, tenemos que aguantar como sector, esto no va a ser de ya, no hemos hecho las Fallas y ya estamos bien. No, estamos muy tocados y por eso pido que inviertan un poco en los sectores artesanos", ha reclamado.