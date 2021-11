Se busca empresa que confeccione las manteletas del Siglo XVIII para las Falleras Mayores de Valencia

Se repite la historia a la hora de vestir a las máximas representantes de las Fallas. Según ha podido conocer Cope Valencia, la Concejalía de Cultura festiva abrió ayer un nuevo contrato menor para la contratación de una empresa que se responsabilice de la realización de las manteletas de la de los trajes del siglo XVII para las Falleras Mayores de Valencia y sus respectivas Cortes de Honor, además estas empresas regalan el pico del tercer corpiño y las mantillas de la ofrenda. En este caso, y a estas horas, solo una empresa se ha presentado, Hijas de Carmen Esteve, para realizar las manteletas de las dos Cortes de Honor y los espolines oficiales de las Falleras Mayores de Valencia. Sin embargo, según las bases del concurso, una misma empresa no puede aspirar a la puja de dos lotes. Por ello, queda desierto el lote de las 26 manteletas de la cortes de honor y las 2 de las Falleras Mayores de Valencia del segundo traje oficial.

Es curioso porque, por primera vez en la historia, tres lotes han quedado desiertos sin que nadie se presentara. Mientras que los otros tres solo han tenido una única empresa que se ha presentado a casa lote.

Como hemos ido adelantando estos días, la confección de los trajes de las máximas representantes no tienen ningún interés por parte de las empresas, ya que económicamente no son rentables.

En este caso, solo se han presentado 1700 Indumentaria para coser los trajes de las adultas, la Joya de Xirivella, para las Infantiles, e Hijas de Carmen Esteve para la manteletas de la Corte Mayor. Mientras que Bartual y Compañia Valenciana de la Seda, con otro contrato menor, serán los encargados de hacer la Corte mayor y la infantil respectivamente.

Solo queda saber cuál será la empresa que participe en el otro lote de las manteletas del segundo traje, Artesania Viana llevaba 15 años realizando estas tareas como indumentaristas oficiales y podría ser un claro aspirante por su trayectoria profesional.

Y quien serán las empresas colaboradoras que completen los trajes oficiales, como Santos Textil con las puntillas de los trajes u otros completos como las medias de Elvira Bella; los cancanes de Mavimar y Margarita Vercher; los aderezos de Art Antic con las segundos aderezos, ya que en las primeros tienen su propio concurso también público; y las peinetas de Castillo Cinceladores, sin llegan a aceptar todos el acuerdo de Junta Central Fallera tras la reunión del pasado martes.