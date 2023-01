No deja de ser curioso, como los mas insensibles, los de creencias republicanas, los incrédulos, los de ciencias, los no creyentes, incluso algunos políticos, caen rendidos a las fiestas navideñas, a sus celebraciones y a la venida anual de Sus Majestades los Reyes Magos.





Yo particularmente cuando era pequeño, creía firmemente en ellos, pero he de decir que sigo creyendo y espero no dejar de creer nunca.





Aunque hay actos y algunas cabalgatas que flaco favor le hacen a la causa, otras en cambio como la de Alcoi, “el meu Alcoi”, hace que los que creemos renovemos esa creencia y los que no creen queden convertidos irremediablemente en séquito de inocentes almas reales que esperan la mágica llegada cada año.





Y es que como pasa en las fiestas de moros y cristianos, en el Corpus y demás celebraciones similares, el secreto de los que participan en ellas no es disfrazarse, si no vestirse, y no es salir para que te vean, si no salir, para ser visto, para transmitir un sentimiento, una magia que va mas allá de la mera fiesta, que lo es.





Pero esto lo dejaremos para otro día.





Como decía anteriormente queridos radioyentes, creo en ellos, creo que lo que no me traen aunque lo haya pedido, es porque no lo merezco ó porque no me lo he ganado aún, pero hay algo que siempre me dejan, la ilusión previa al 5 de Enero, y la posterior al 6 de enero en la que comienza la espera, mi espera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Pero quiero en este recién estrenado año 2023, escribir dos cartas, la que escribiré a lo largo del año para depositarla en el buzón real el próximo 2024 y otra carta que he escrito y me dispongo a compartir con todos ustedes.





Y dice así:





Valencia, 6 de enero de 2023





Majestades, queridos Melchor, Gaspar y Baltasar:





Sé que es pronto, se que quizá sea esta la primera carta que os llega en este recién estrenado 2023.





Se que aún estaréis cansados del enorme ajetreo que supongo es, satisfacer millones de deseos en una noche, por ello lo que os voy a pedir, no es para que me lo traigáis mañana, ni pasado, es para que poco a poco, si puede ser y me lo merezco, tengáis a bien el concedérmelo.





Me dirijo a vosotros hoy, 6 de Enero, no para pediros cosas, que por cierto os doy las gracias por ser tan generosos, os escribo para que os llevéis algunas cosas, os pido que me deis el privilegio de ser atendido por Vuestras Majestades y a poder ser me concedáis este deseo, humilde deseo que quizá compartan conmigo otros muchos niños de corazón y alma.





Os pido que os llevéis la indiferencia que todos tenemos a las barbaridades que pasan a nuestro alrededor y que no nos afectan en absoluto, estando más preocupados por banalidades y tonterías.





Llevaos nuestro carácter mas agrio, si ese que hace que nos molestemos de todo, ese que hace que nos metamos con los demás con total amnesia de sentimientos, pero que hace nos rebotemos, nos enfademos y nos ofendamos cuando alguien dice algo, nos lanza su opinión hacia nosotros, aunque pueda ser merecida, sentándonos fatal aunque posiblemente, casi seguro, podríamos aprender de ella.





Llevaos nuestra intolerancia con todo lo que no nos gusta, sin pensar que podemos hacer cosas nosotros que no gusten a los demás y nos toleren.





Apartad de nuestro lado a aquellos políticos que no sirven a la gente, si no que se sirven de ella, a aquellos dirigentes que nos dirigen al caos i no a la concordia.





Llevaos el mal humor del humorístico mundo de las fallas, llevaos a los del “¿por qué?” y a los del “pa qué”, llevaos a los del “y a mí que”.





Llevaos muy lejos todas las llaves que solo sirven para cerrar talleres falleros, y no falleros, llevaos la indiferencia, el desconocimiento el conformismo.





Dejadnos si puede ser, por favor, la risa, el humor, la pasión por las fallas y cómo no, el sentimiento por la fiesta, que es lo mismo que decir, al menos para mi, la pasión por la vida, ah! y algunas sillas para que los mayores puedan ir a recibiros sin cansarse, ya que los que tenían que pensar en ellos, al menos este año no lo han hecho.





Con esto creo que yo sería feliz este 2023 y es posible que otros muchos niños mayores y en el futuro los niños que serán niños mayores.





Os lo agradezco de antemano, incluso si no os lo lleváis, por que sé que muchas veces no depende solo de vosotros y no dudo que no lo hayáis intentado.





Y lo más importante, no os vayáis nunca de nuestros corazones, siempre es importante saber que tres Magos Reyes, nunca nos van a defraudar. Yo al menos, intentaré no defraudaros.





Tres besets y hasta pronto Majestades.





Juanjo García, os queda agradecido.