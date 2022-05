Bryan Adams actuará en Valencia el próximo 19 de julio

Bryan Adams regresaba a España a principios de 2022 con una esperadísima gira que marcaba un antes y un después en la vuelta a los directos en nuestro país. Con un tour repleto de éxitos, todos nos quedamos con ganas de más, y el canadiense no se ha hecho esperar. ¡Lagira 'So Happy It Hurts' vuelve a España este verano!

Conocido en todo el mundo por su marca personal, que lo define a la perfección como un icono del rock, Bryan Adams regresa con 5 nuevasfechas confirmadas en nuestro país. El jueves 14 de julio en el Complexo Deportivo Das Travesas en Vigo, el 17 de julio en el Golf d’Andratx en Mallorca, el día 19 en Marina Sur, en Valencia, el 22 de julio en el Espacio Escénico Cubierto de Illescas y el 23 de julio en el Concert Music Festival de Cádiz.

Las entradas para el concierto de Valencia, promovido por Emotional Events, Eternidad Eventos y ProduceMe, se podrán adquirir a partir de las 10:00h de mañana, miércoles 18 de mayo.

Los precios estarán entrelos 55€ y los 90€, dependiendo del tipo de entrada (gastos de distribución no incluidos). Más información y venta de entradas en emotionalevents.es, seetickets.com y entradas.com

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas de éxitos y grandes giras, Bryan Adams se ha establecido como uno de los cantantes ycompositores más aclamados del rock, con un directo enérgico yemocionante que abarca hits de todos los tiempos. En su trayectoria, BryanAdams ha lanzado 15 álbumes de estudio, con el más reciente So Happy ItHurts, que da nombre también a esta gira.Su vertiente como compositor le ha valido numerosos premios yreconocimientos, incluidas tres nominaciones al Oscar, cinco nominacionesal Globo de Oro y un premio Grammy.

Ha sido número 1 en más de 40países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. Su sed de directo y su puesta en escena única han convertido a Bryan Adams en uno de los mejores cantantes de rock de nuestro tiempo. En esta nueva gira, no faltará ninguno de sus éxitos, además de los temas de su último álbum, que también son ya imprescindibles en sus conciertos.