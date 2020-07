Comenzamos la primera semana entera con uso ya obligatorio de la mascarilla decidido por el gobierno valenciano el pasado sábado, ante el aumento continuo de casos sobre todo en el brote de Gandía. Uso obligatorio, haya o no haya distancia social, excepto en playas, piscinas y espacios naturales siempre que sí haya esa distancia.

En la actualidad hay 20 brotes activos en la Comunitat Valenciana y entre los nuevos positivos se han cuadruplicado los casos en la franja de edad de entre 20 y 40 años.

En Gandía, tenemos el brote más importante de toda la Comunitat Valenciana, con 70 personas contagiadas a esta hora, que son 21 más de las registradas hace 24 horas.

La mayoría de estos contagios están relacionados con un origen detectado en una zona de ocio nocturno, lo que ha llevado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras reunirse ayer con la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, a suspender todas las actividades de ocio nocturno en la ciudad ducal, incluidos los chiringuitos de playa a partir de las diez de la noche. Y es que el origen del brote está en un trabajador de un conocido pub de la playa..

Respecto al último brote anterior a éste detectado en una discoteca de Santa Pola, hoy mismo se va a montar en el polideportivo municipal de esta localidad alicantina un dispositivo especial para que las personas que acudieron al local, los días previos al brote, 10, 11 y 12 de julio, vayan ya mañana martes a hacerse la prueba de PCR.

Un centenar de modelos de mascarillas no conformes

Ojo con las mascarillas no homologadas porque la Generalitat ha alertado de que cerca de un centenar de modelos disponibles en el mercado no cumplen con los estándares mínimos. Por ello, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ha elaborado una guía sobre los 'Equipos de protección individual frente al coronavirus: las mascarillas no conformes' para informar de las mascarillas que no cumplen los requisitos de salud y seguridad.

Respecto al material sanitario que sí llega y llega bien están son los primeros respiradores invasivos de fabricación valenciana. Ya están en hospitales de la red pública de la Comunitat Valenciana y en estos momentos se encuentran en fase de instalación y puesta en marcha. La Generalitat encargó 100 respiradores invasivos, ampliables hasta 500, a dos empresas valencianas, De los primeros cien se se han distribuido ya 90 entre los departamentos sanitarios valencianos y los restantes diez se entregarán mañana, martes.