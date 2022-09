Mañana se cumple un mes del incendio de Bejís y del incidente del tren que se vio envuelto por las llamas. En todo este tiempo Gobierno y Generalitat se han estado pasando la pelota sobre la responsabilidad de uno u otro de no advertir de la proximidad de las llamas en ese trayecto o incluso haber suspendido la circulación del tren.

Hoy la consellera de Justicia Gabriela Bravo ha reconocido que la dirección de la extinción no avisó a Adif de las llamas porque "un incendio convencional se convirtió en tres horas en una tormenta de fuego" y pasó de 600 hectáreas calcinadas a 3.700".

Según ha defendido, en tres horas el responsable de mando avanzado tomaron muhcas decisiones, decisiones importantes para salvar la vida de las personas, poblaciones que hubo que desalojar, casas diseminadas, el puesto de mando que hubo que trasladar, bomberos atrapados..."

"Hablamos que en un contexto de máxima complejidad y que un incendio convencional se cononvirtió en una tomenta de fuego, se tomaron muchas decisiones para salvaguardar a las personas y para salvar los bienes y poblaciones y pasó lo que pasó y no se tomó esa decision porque se ocuparon de tomar otras decisiones"

Bravo ha recordado que hay una investigación abierta, que ha pedido respetar, y que en el juzgado "se tendrá que determinar la causa-efecto" y ha dejado la puerta abierta a que haya otros responsables o circunstancias que provocaran el incidente.

Al respecto, la consellera Bravo se ha preguntado "qué habría pasado si el tren no hubiera parado allí o "si nadie hubiera sembrado una situación de pánico" en el interior que dio lugar a que algunos pasajeros bajaran del convoy --cuando resultaron heridas--, además de recordar que "en otros vagones había gente tranquila y no pasó nada" y que este tren "no sufrió ningún daño por las llamas porque no estaban en la vía".

"No estoy señalando a nadie, pero es importante abrir todo el abanico", ha añadido en este punto, insistiendo en que fue un contexto de máxima complejidad en el que "pasó lo que pasó y no se tomó esa decisión porque se ocuparon en tomar otras decisiones".