Bravo: "Emergencias no tenía instrucción para cortar el tren por el incendio de Bejís"

La consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, ha asegurado que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no recibió del Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Bejís (Castellón) ninguna instrucción para que cortara la línea férrea Valencia-Zaragoza debido al fuego.



Bravo ha defendido que desde Emergencias "no se pudo comunicar nada" ni a Adif ni a Renfe, para evitar que un tren de esa línea atravesara, el pasado 16 de agosto, una zona afectada por las llamas, lo que provocó varios heridos, algunos de ellos con quemaduras graves.



Así lo ha afirmado la consellera en su comparecencia en la diputación permanente de Les Corts Valencianes para informar sobre las actuaciones desarrolladas para la extinción de los recientes incendios forestales de Bejís, Vall d'Ebo y Les Useres.



Desde la oposición, le han reclamado responsabilidades por no haber avisado para impedir que ese tren circulara por la zona del incendio, y el PP le ha instado a dimitir por considerar que "ese tren era su responsabilidad" y era ella la que debía haber informado a Adif y Renfe.



"No es cuestión de que haya un fallo de comunicación. No puedes comunicar lo que no existe", ha afirmado Bravo, quien ha dicho que si no hubo instrucción para cortar la línea de tren, fue debido a la "tormenta de fuego" que se desató ese día en Bejís y que obligó a adoptar numerosas decisiones en muy poco tiempo.



Así consta, según ha explicado, en el informe preliminar que ha recibido de la dirección del PMA, un documento que ella misma solicitó y que ha recibido este miércoles, en el que se relatan los acontecimientos ocurridos en las horas previas y durante el incidente ferroviario.



Según ha leído la consellera, en apenas tres horas, el incendio de Bejís pasó de una dimensión de 600 hectáreas a más de 3.700, debido a un cambio "violento" de las condiciones, que volvieron el fuego "enormemente violento y errático".



La tarde del 16 agosto hubo, según el informe, una conjunción factores que convirtieron "un incendio convencional en lo que puede denominarse una tormenta de fuego", que generó numerosas amenazas tanto para los profesionales de extinción, como para varias poblaciones.



Esto obligó al Puesto de Mando Avanzado a tomar numerosas decisiones para la defensa de la población y de los bienes, entre ellas el desalojo y confinamiento de varias localidades y el traslado del PMA al verse "súbitamente amenazado por el avance del fuego".



Bravo ha señalado que aunque se trata de un informe preliminar, pues aun se tiene que analizar las causas por las que el incendio tuvo esas características, es "ilustrativo para entender el contexto de esas tres horas terribles".



Ha señalado que fue sobre las 18.00 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias recibió la primera comunicación de una incidencia ferroviaria, y a partir de ese momento se incorporó a Adif al operativo, y se activaron recursos sanitarios extraordinarios y planes de emergencia de hospitales y se habilitó un hospital de campaña para atender a los heridos.



El diputado del PP, Miguel Barrachina, ha pedido a la consellera que deje el cargo, por considerar que era la responsable de haber comunicado a Adif y Renfe que la vía férrea estaba afectada por un incendio.



También la han considerado responsable de esta situación los parlamentarios de Ciudadanos Eduardo del Pozo y Vox José María Llanos, quien ha denunciado que "por la mañana ya se sabía que el incendio estaba aproximándose a esa zona y ni Adif ni Renfe recibieron aviso alguno".



Bravo ha reconocido que ella es la responsable política de las emergencias y no se esconde, pero ha dicho que no es quien toma las decisiones sobre la extinción, pues no tiene los conocimientos necesarios, y ha señalado que por la mañana no se contemplaba, ni siquiera, el desalojo de Bejís.



Ha recordado que este incidente está judicializado y será el procedimiento judicial el que tendrá que valorar "qué pasó, por qué no se adoptó esa decisión y que ocurrió dentro del tren", pero ha considerado que era importante trasladar a los diputados y diputadas "en qué contexto se produjo el incidente".