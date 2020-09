El Botànic rechaza el problema de la ocupación ilegal en la Comunitat

Para las fuerzas políticas que sustentan al Botànic, no hay un problema de ocupación ilegal en la Comunitat. Para PSPV,Compromís y Unides Podem, la prioridad ha de ser aumentar el parque público de viviendas, frenar los desahucios y luchar contra los fondos buitre, y ha acusado a ciudadanos de generar una alarma que no es tal.

Desde Ciudadanos aseguran que hay 1,300 viviendas ocupadas ilegalmente en la Comunitat y por ello propone un plan contra la ocupación ilegal para asegurar la devolución de las viviendas, con sanciones más duras para casos en los que las casas se utilicen por mafias para trata sexual o drogas, desalojo exprés, más vigilancia de inmuebles abandonados, asesoramiento y orientación jurídica y colaboración entre policías locales y fuerzas de seguridad del Estado. También insta al Gobierno a promover los cambios legales necesarios, agilizando juicios y permitiendo que las juntas de propietarios puedan tener voz en los desalojos.

Las iniciativa que se ha defendido hoy en les Corts se votará el jueves, pero previsiblemente no saldrá adelante al no recibir los apoyos de los partidos que sustentan al Consell. Algo que no ha sorprendido al síndico de Ciuddanos, Toni Cantó que ha acusado a Podemos de ser unos burgueses acomodados con escolta o seguridad privada en las puertas de sus viviendas, en alusión al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Desde Podemos, su síndica, Naiara Davó, ha hecho hincapié en que la propuesta de Cs va sobre "ocupación con 'c' y no con 'k'", porque lo otro es un movimiento social contra la especulación, y ha llamado a poner el foco en las historias de "miles de valencianos, trabajadores humildes condenados a la miseria" que son desahuciados cuando un fondo de inversión se queda con su casa. También ha reprochado a Cs que votara en contra de su propuesta de decreto contra los fondos buitre y ahora salga con esta PNL.

Precisamente este fin de semana, vecinos de la localidad de Calicanto volvian a protestar contra la ocupación ilegal de viviendas en la urbanización que está provocando problemas de seguridad en la zona y que lamentan no han ocupado "no han por necesidad, los vemos pasar con coches de gama alta que muchos de nosotros no podemos tener"