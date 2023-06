Borja Sanjuan: "El PSPV ha perdido las elecciones por culpa de la 'hipermovilización' de la derecha"

El portavoz del PSPV-PSOE de València, Borja Sanjuán, ha achacado el resultado electoral en la ciudad, en la que gobernará el PP tras ocho años de gobierno de Compromís y el PSPV, a la "hipermovilización" de la derecha, aunque ha negado que el PP haya "arrasado" y ha afirmado que su partido "gana votos en 65 de los 88 barrios".



Así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la formación para analizar los resultados electorales en la capital valenciana, en la que, ha dicho, las siglas socialistas han crecido en votos en el 74 % de los barrios.



"Sobre el mapa se puede ver cómo es falsa la idea de que la ciudad es sociológicamente de derechas o que en la ciudad de València ha arrasado la derecha, porque en el 42 % de los barrios ha ganado el bloque progresista", ha afirmado, y ello "en un escenario más complicado en el que las opciones de voto tenían poco que ver con lo que había pasado en la ciudad en los últimos cuatro años".



En concreto, el PSPV ha sido el partido más votado en 5 barrios de la ciudad y Compromís en 4, si bien la suma de ambos es el bloque más votado en el 37 % de los barrios.



HIPERMOVILIZACIÓN DE LA DERECHA



En cuanto al porqué de los resultados, ha asegurado que la derecha ha ganado en València porque "se ha dado un escenario de hipermovilización de los barrios más conservadores de la ciudad", aunque la participación, del 72 % en la capital, es similar a la de 2015.



"Ha votado el mismo número de personas pero no son las mismas personas", ha destacado Sanjuán, que ha apuntado que la participación "se ha disparado" hasta un 5 % más en los barrios de renta más alta como Sant Francesc, la Xerea, el Pla del Remei, Gran Vía o Exposición, mientras que ha bajado en los de renta más baja como Tres Forques, Fuensanta, La Fonteta, Orriols y Ciutat Fallera, con hasta 6 puntos menos.



En este sentido, se ha referido a una diferencia de hasta 30 puntos en la participación de barrios como Pla del Remei (85 %), de renta superior, respecto a los de renta más baja como Fuensanta (55 %).



"EFECTO PRESIDENT"



Sobre el hecho de que un 30 % de las personas que votaron al candidato socialista, Ximo Puig, para la Generalitat no lo hicieron por Sandra Gómez en la ciudad, ha considerado que "una parte importante del electorado progresista ha concentrado su voto para que Ximo Puig siguiera siendo president de la Generalitat".



Ello, ha dicho, "no resta valor a la candidatura municipal, sino añade valor a Ximo Puig, un líder muy bien valorado, y demuestra que el efecto president existe": "La mayoría de personas se levantaron al día siguiente sin entender cómo Ximo Puig no era president".



A su juicio, se ha conseguido "desmovilizar a una parte de la izquierda con una campaña de acoso y derribo a las fuerzas progresistas. Se ha buzoneado toda València para llamar delincuente al president, una campaña que ahora investiga la Fiscalía pero que ha pagado el PP, un partido que ha pagado furgonetas con su logo con el lema 'que te vote Txapote", ha asegurado, y lo ha considerado "demencial".



"LO MEJOR ES GENERAR UN BLOQUE EN TORNO AL PSOE"



Por eso, Borja Sanjuán ha llamado a la gente de los barrios trabajadores a "votar en defensa propia": "Si mantenemos un 30 % más de participación en las zonas de más renta estaremos regalando resultados electorales a los partidos que hacen política contra los que no van a votar".



Preguntado sobre la decisión de Compromís de iniciar las negociaciones con Sumar y su petición de liderar la lista al Congreso, ha considerado que "se ha demostrado la importancia de tener un partido fuerte en el bloque progresista", y ha añadido que ese partido "tiene que ser el PSPV".