Bonig y Cantó defienden un acuerdo post electoral “a la andaluza” en la Comunitat

Esta semana han pasado por la Tertulia de COPE Más Valencia, la candidata del PP a la Generaltiat, Isabel Bonig, y el pre candidato por Ciudadanos también a la Generalitat, Toni Cantó.

La pregunta obligada para ambos eran las elecciones y los posibles pactos. La presidenta del PP Isabel Bonig asegura que el vuelco dado en Andalucía y lo que apuntan casi-todas las encuestas, es que el giro hacia el centro derecha es real y que se puede desalojar al gobierno tripartito de la Generalitat o los ayuntamientos.

Por su parte, el diputado y pre candidato de Ciudadanos, Toni Cantó, asegura que su partido sale a ganar, pero que las condiciones para cualquier pacto son las mismas que su partido a suscrito en Andalucía. No obstante el diputado nacional ha reconocido que pese a que no se fia de ningun partido aquí en la Comunitat, ahora mismo esta mas cercano al PP que al resto de partidos y en especial se ha referido al PSPV y al Presidente Puig que por los ataques hacia su persona, considera que ellos mismos son los que se desmarcan de cualquier pacto.

Respecto a la gestion del gobierno actual, el PP lanza un mensaje claro, si gobierna el proximo 26 de mayo, el hospital de Alzira volvera a ser de gestión privada, se abirarn las puertas a INTUM mediterráneo y habra libertad de eleccion para los padres, y la reversion del carril bici en Valencia. Ha defendido que su partido tiene que volver a su esencia para recobrar la credibildiad de la gente y que lo que prometen han de hacerlo, porque la gente esta candasad de que los politicos digan una cosa y hagan otra.

Respecto a su relacion con el Presidente Puig, Isabel Bonig asegura que no se lleva mal pero considera que a veces no ha estado a la altura. Recuerda que tanto en público como en privado le ha ofrecido ayuda en temas importantes y no ha estado receptivo. Pese a ello, Bonig no ve mal llegado el caso si gobernara en la Generalitat, aceptar apoyos puntuales con los socialistas.

Por su parte, Toni Cantó, asegura que busca para las listas, en caso de ser elegido candidato, dos perfiles muy concretos, afiliados con formación e independientes para ofrecer soluciones que necesitan los valencianos.

Cantó defiende que su partido aquí en la Comunitat tiene impronta suficiente y la Comunitat asi lo merece de que marquen en ciertas cuestiones sentido voto y de opinion, pero que si por algo se caracteriza su partido es por decir lo mismo en todas las partes de España. Al respecto ha defendido que su partido no haya apoyado temas como el derecho civil valenciano o la reforma del Estatuto de autonomia. Cantó asegura que su partido quiere trabajar no para que los valencianos, por ejemplo en el caso del derecho civil, tengan la custodia compartida, sino que la tengan todos los españoles. Asegura que tanto PP como PSOE en sus años de gobierno han otrogado cuestiones a los nacionalsitas que lo único que han logrado es quebrar la igualdad del país.