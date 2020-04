Bomberos de València despliegan una senyera frente al Hospital Clínico para animar a pacientes y sanitarios

Los bomberos de València ha decidido responder al aplauso solidario que reciben todos los que luchan en primera línea contra el COVID-19 y han desplegado una senyera frente al Hospital Clínico de la ciudad para "animar a los pacientes y personal sanitario por su labor al frente de esta pandemia. Gracias por estar al servicio de todos los valencianos!". El vídeo del momento lo han colgado en su perfil social de twitter:

Al @GVAclinic despleguem una senyera per a animar als pacients i personal sanitari per la seua labor al capdavant d'aquesta pandèmia.

Gràcies per estar al servici de tots els Valencians! ��������@AjuntamentVLC #AplaudimentSanitari #EsteVirusLoParamosUnidos #COVID19 #AçòTambéPassarà pic.twitter.com/1Eg77uVFpA