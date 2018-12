Bomberos siguen trabajando en el incendio de la fábrica abandonada de Sollana

Un grupo de cuatro bomberos trabaja en el control del perímetro y la combustión del incendio declarado el pasado sábado en una empresa abandonada de reciclaje de madera de Sollana (Valencia), cuya situación "no ha variado", según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hoy está previsto realizar un análisis de las aguas sobrantes generadas en las labores de extinción para comprobar que no llevan elementos tóxicos, un extremo que, según el director general de Medio Natural, Antoni Marzo, no se prevé, ya que en el anterior incendio que afectó a esta empresa, el pasado mes de mayo, no se detectaron.

En el caso de que las analíticas confirmen que el agua no lleva contenidos tóxicos se dejará "percolar" el líquido poco a poco, mientras que en el caso contrario serán recogidas con camiones cuba, explicó Marzo.

Las aguas, según las mismas fuentes de la Generalitat, se encuentran "confinadas" para que no hayan filtraciones a las acequias del parque natural de la Albufera.

El incendio, que continúa activo, se inició en la tarde del sábado en una empresa abandonada de reciclaje de madera en la que el pasado mes de mayo ya se había producido otro incendio.

Además de los bomberos del Consorcio, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 desplazó a la zona un dron para ayudar en las labores de extinción.