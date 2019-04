La bomba de relojeria de Puig

La bomba de relojería que suponía para el PSPV la situación procesal de Jorge Rodríguez imputado en el caso alquería por contrataciones de Divalterra está apunto de activarse. El candidato a la alcaldía de Ontinyent y ex presidente de la Diputación está a punto de ver como el juez levanta el secreto de sumario del caso. Todo apunta a que Puig tendrá que obligar a Rodríguez a renunciar a la lista municipal a escasas horas del cierre del plazo de las mismas. Aún así el Jefe del Consell, Ximo Puig pide cautela. El secretario general de los socialistas valencianos tilda de “rumores” las informaciones que apuntan a que hoy se levantaría el secreto de sumario sobre la operación Alquería y asegura que lo primero es saber de qué se le acusa al ex alcalde de Ontinyent y ex presidente de la Diputación para tomar una decisión.

Puig asegura que cuando eso suceda el partido actuará con responsabilidad, respeto, coraje y convicciones. Ha defendido la separación de las responsabilidades políticas y judiciales y ha puesto como ejemplo el caso del candidato socialista en Catadau que ha sido expulsado por firmar una carta apoyando a una persona condenada por violencia de género: "Eso no tiene que ver con ningún delito, no es ningún delito ni está imputado, pero es una cuestión política esencial".

"Eso es lo que hay que intentar, ser justo todo en todo momento. Y si hay que pecar de algo, pues desgraciadamente a veces hay que pecar de rigidez o contundencia porque la política necesita reconectar con la ciudadanía", ha concluido.

Pero lo cierto es que aunque Puig pide tiempo, apenas tiene 24 horas para apartar finalmente a Rodrigfue3z como cabeza de lista al ayuntamiento de Ontinyent porque mañana finaliza el plazo para presentar las candidaturas para las elecciones locales del próximo 26 de mayo.