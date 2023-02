Boluda (AVE) rechaza los "ataques" al empresariado y lamenta "el clima de crispación político-institucional"

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha mostrado este lunes su "preocupación por el clima de crispación permanente político-institucional" y ha rechazado "los ataques a los empresarios": "Somos quienes sacamos el país adelante", ha defendido.

Así se ha manifestado Boluda en el primer pleno del año de AVE que se ha celebrado en la ciudad de Alicante y que ha contado con la asistencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, además de tres consejeros murcianos, empresarios, alcaldes y concejales de ciudades de la provincia de Alicante, y el presidente de la Diputación y del PPCV, Carlos Mazón.

Boluda ha agradecido a López Miras su "cercanía y disponibilidad", que ha contrapuesto a los políticos que "creen que la sociedad está a su servicio" y "no son conscientes de que una parte muy relevante es escuchar para poder dar soluciones a los retos de la ciudadanía".

"Todo esto ya no se tiene en cuenta y únicamente se llega a acuerdos para satisfacer los intereses partidistas, aunque sean frontalmente opuestos a las necesidades de la sociedad", ha lamentado el empresario, que también ha resaltado la "determinación y coherencia" del presidente murciano, "sabiendo cooperar" sin dar el "brazo a torcer cuando tratan de cambiar las reglas del juego".

Durante su discurso, Boluda ha hecho hincapié en cuestiones que "preocupan" al empresariado, como "el clima de permanente crispación que se da en la vida político-institucional".

"Es imprescindible que se rebaje el tono, que se tenga claro que la política es el arte de llegar a acuerdos. Si queremos un país sólido y respetado internacionalmente, debemos fortalecer nuestras instituciones y trabajar por la independencia de las mismas, así como respetar y hacer que se respete la separación de poderes", ha defendido.

"INTENTO DE ENFRENTAR A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES"

Por otro lado, ha señalado la preocupación por "la mala imagen que pretende darse de los empresarios", que son "los verdaderos motores" de la economía y los que, junto a trabajadores y colaboradores, están "sacando al país adelante". "Rechazamos de plano los ataques a los empresarios y, especialmente, el intento de enfrentar a empresarios y trabajadores, estrategia que no responde para nada al actual contexto social, como erróneamente se está intentando trasladar desde ciertos partidos políticos".

Las declaraciones de Boluda producen en un contexto en el que desde Podemos se ha criticado en las últimas semanas a empresarios como el presidente de Mercadona y miembro de AVE, Juan Roig, o el propio Boluda, a quien el vicepresidente del Consell, Héctor Illueca, calificó de "rarito y oscuro".

Además, Boluda ha puesto el foco también en "el deterioro del modelo educativo que se está intentando imponer sin escuchar a docentes, familias y expertos, en el que cada vez se tiene menos respeto por el espíritu crítico, el esfuerzo, la meritocracia y los valores". Por ello, ha reivindicado un modelo "con una sólida base humanista", en el que se respete la figura del profesorado, se asegure las competencias digitales y que, "además de garantizar el correcto conocimiento del español", consiga un "bilingüismo real" en inglés.

AGENDA COMÚN CON MURCIA: AGUA, FINANCIACIÓN Y CORREDOR

Asimismo, Vicente Boluda ha afirmado "tener muchas cosas en común" con López Miras y "retos" que se deben superar conjuntamente". Entre ellos, se ha referido a la ejecución del Corredor Mediterráneo. Ha criticado que no se dote de infraestructuras "adecuadas" a "una parte de España en la que vive prácticamente el 50% de la población, que supone el 51% de las exportaciones y el 50% del turismo extranjero".

En segundo lugar, ha incidido en la reforma del sistema de financiación autonómica, que "no admite más demora". "Sabemos que no es sencillo, pero no puede ser que los últimos tres Gobiernos de España dijesen antes de formarse que lo iban a abordar y/o solucionar, y ninguno de los tres haya tomado cartas en el asunto", ha expuesto.

En ese sentido, ha afirmado que desde comunidades como Murcia y Comunitat Valenciana deben "ayudar a que esa reforma se produzca, siendo solidarios con las circunstancias de otras regiones, pero dejando patente que es insostenible que, de forma continuada, haya territorios de primera y de segunda" que "pueden no tener la suficiente financiación para cubrir servicios básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales".

En tercer lugar, se ha referido al agua, para reclamar que "España debe poner en marcha, de una vez por todas, una política única y nacional del agua en la que se prime el ahorro, la reutilización y, cuando sea necesario, la solidaridad, para que sectores tan relevantes, por ejemplo, como la agricultura o el turismo, no se vean resentidos, porque afectará negativamente al conjunto de la economía nacional".