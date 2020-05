BIOPARC Valencia y A.U.P.A organizan de forma “virtual” su tradicional desfile de perros abandonados

En este confinamiento de dos meses, ahora aliviado por la desescalada, que nos ha tocado vivir, han sido uno de los protagonistas desde el principio. Los perros se han convertido en un privilegio para muchas familias, proporcionando un alivio al encierro con su paseo diario. Sin embargo, esa posibilidad, vista con envidia en ocasiones, no ha evitado que un año más, y pese a las circunstancias excepcionales de éste, se produzcan en la misma época, un notable número de abandonos de aquellos que no son queridos por sus actuales dueños. Son animales adorables cuando son cachorros, pero tienen unas necesidades que muchos propietarios no están dispuestos a asumir, abandonando la responsabilidad que adquirieron en su momento. Algunos de estos perros ahora despreciados son consecuencia de ciertos caprichos navideños que, conforme han ido creciendo, han dejado de ser tan encantadores para sus dueños. Es por ello que desde hace años, el Bioparc y la Asociación A.U.P.A (Adopta un perro abandonado)adquirieron el compromiso de poner en marcha acciones como la del desfile solidario con el objetivo de remover las conciencias de aquellas personas que sí están preparadas para comprometerse con el cuidado de un nuevo miembro en la familia, y ayudarles así a elegir entre los numerosos candidatos deseosos de entregar su amor incondicional.

Durante estos años, muchas personas se han acercado a esta tradicional cita y han visto cambiar sus vidas al integrar un nuevo miembro en la familia.

Cada primavera un buen número de perros acudía a la plaza exterior de Bioparc para poder reescribir su historia y encontrar un hogar. Muchas son las personas que se han acercado a esta tradicional cita comprometida con el bienestar animal y han visto cambiar sus vidas con el nuevo integrante familiar.

Este año por las extraordinarias condiciones de la crisis del COVID-19 no era posible realizar este bonito evento presencialmente, por lo que las dos entidades organizadoras han decidido que “esto no podía parar”. La necesidad de seguir concienciando contra el abandono de animales y la importancia de potenciar las adopciones de perros ha motivado que se optara por utilizar las redes sociales para mantener este desfile. Esta nueva forma, además, ofrece la oportunidad de llegar a más personas, pues se podrá seguir la evolución del desfile desde casa o cualquier lugar.

La convocatoria será el próximo miércoles día 20, a las 19 horas en Facebook y a las 19,30 en Instagram. El acceso es directo a través de los perfiles deBIOPARC Valencia en estas redes sociales.

La adopción de un perro es una elección que beneficia a todos: a las personas, a las protectoras, a la sociedad en general y, lógicamente, al propio animal. Y desde la organización se recuerda que debe ser una decisión meditada y compartida por toda la familia, nunca un capricho o un acto emocional e irresponsable.

La fórmula será la habitual; conoceremos las historias de algunos de los perros que cuida y acoge A.U.P.A. que serán presentados, esta vez, a través de las redes sociales. Algunos grandes y preciosos como Miguel que, con 14 meses, ya pesa 29kg; otros pequeños como Ringo, de 16 meses y 7kg; también descubriremos historias como las de Niko, que, con 7 años, fue abandonado un frío y lluvioso día; O Chispa, una dulce perrita de 5 meses que espera poder entregar todo su cariño.

Aquí puedes conocer a todos lo perros en adopción: https://adoptaunperroabandonado.es/perros-en-adopcion

Si la decisión y el compromiso de tener perro están claros, no está de más valorar las ventajas de adoptar. El amor a los animales no entiende de cuestiones estéticas; los animales son bellos por sí mismos, no por raza, y sólo hay que valorar el espacio que disponemos para ellos en relación con su tamaño, así como su carácter y necesidades en función de la actividad que le podemos proporcionar. Estos animales han visto truncada su vida sin entender por qué, y solo desean dar y recibir cariño. Ya saben vivir en casa y en la mayoría de casos no hay que enseñarles hábitos básicos para disfrutar de su compañía desde el primer momento. Este próximo miércoles día 20, perros y humanos tendrán una buena oportunidad.

Para quien haya vivido la experiencia, ya sabe que tener un perro es un episodio bonito en la vida, pero sólo un episodio. Para los perros, su dueño, es su vida entera.