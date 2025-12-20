Bioparc celebra un nuevo desfile para encontrar familia a 40 perros abandonados

La Fundación Bioparc y la protectora Adopta un Perro Abandonado (AUPA) organizan este domingo 21 de enero a las 12:00 horas la 27ª edición de su ya tradicional desfile de perros abandonados. El evento, que se celebra en la plaza exterior de Bioparc con acceso libre, tiene como doble objetivo denunciar el abandono animal y encontrar un nuevo hogar para cerca de 40 canes que esperan una segunda oportunidad.

Una llamada contra el abandono

Pepa Crespo, de Bioparc, ha explicado que la iniciativa busca concienciar sobre una lacra en la que España sigue siendo el número uno en Europa. Además, se insiste en el mensaje de que los animales no pueden regalarse como si fueran un objeto. "No son un juguete y nunca deben de serlo", subraya Crespo.

Víctimas de la DANA buscan un hogar

Esta edición contará con una presencia destacada: alrededor de 15 perros que provienen del refugio de Modepran, muchos de ellos víctimas de la dana que arrasó las instalaciones. Desde la organización se insiste en que estos animales "necesitan de manera urgente rehacer sus vidas", por lo que el desfile es clave para darles visibilidad.

Un 'flechazo' que cambia vidas

Durante el desfile, la presentadora Rosa Romero irá contando las historias de los perros mientras desfilan. Los asistentes podrán conocerlos y, si surge el "flechazo", el personal de las protectoras explicará en mesas informativas todo el proceso de adopción, pudiendo incluso formalizar una preadopción.

Una de las grandes ventajas de adoptar, según Crespo, es que los cuidadores de las protectoras "conocen muy bien a los animales" y pueden asesorar para encontrar el que mejor se adapte a cada familia o persona. Aunque la decisión debe ser muy meditada, una vez tomada, lo ideal es dejarse guiar por la conexión especial del momento. "Lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar por el corazón", concluye.