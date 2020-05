Benimàmet amanece con una escultura de un anciano que homenjea a los fallecidos por el COVID-19

Yerai Fernández no es un escultor profesional, es un joven limpiador de fachadas. Pero la tristeza por los miles de muertos por el COVID-19 ha sacado su lado artístico para rendirles homenaje en la Plaza de la Esperanza de Benimàmet. Hecha de cemento y barnizada para que no filtre el agua, esta escultura representa a esa persona mayor que espera en el parque a su amigo que ya nunca volverá. Así reza la frase inscrita junto a la escultura: "En recuerdo a los fallecidos por el COVID-19". Con el detalle más significativo de la pandemia, la mascarilla, los brazos reposados sobre las rodillas y los pies hundidos en la hierba esta estatua ha sido recibida por los vecinos con honor y agradecimiento en forma de velas y rosas. A pesar de haber sido instalada por la noche y sin previo aviso, las autoridades de esta pedanía valenciana mantendrán la figura. Así lo ha certificado su alcalde, José Melgares: "es un acto de generosidad en una buena ubicación".

Yerai, autor de la escultura: "Debemos recordar a todos aquellos a los que no hemos podido despedir y dejar un recuerdo de lo que hemos vivido"

La estatua pesa más de 80 kilos y fue colocada entre cuatro personas la noche del lunes en Benimàmet. "Como vivo en la misma calle, la transportamos entre cuatro unos doscientos metros", explica el joven. En los días previos al montaje se acercaba al parque y hacía sus mediciones: "Me tomaban por loco", apunta, aunque señala que muchos del barrio sabían quién era él "y se han callado" la sorpresa hasta el lunes de madrugada, día en el que materializó la instalación. "No se me ocurrió la idea de que lo fueran a quitar", confiesa Yerai, que, además, ha recibido la felicitación de la concejala de Pueblos y Espacio Público de Valencia, Lucía Beamud, quien le ha trasladado que "el arte reconforta y ayuda a reflexionar" y "debe perdurar en la memoria".