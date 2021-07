Benidorm: Un decorado de cine que igual sirve para drama o para comedia

La protagonista semanal de nuestra sección de cine que nos ofrece las críticas de Eduardo Casanova, es sin duda la turística ciudad de Benidorm. En esta ocasión descubrimos la Benidorm que esperamos encontrar pero en dos contextos muy diferentes, el divertido, fresco y desenfado que sirve de pretexto para conocer las aspiraciones artísticas de un grupo de jovenes que sueñan en triunfar como cantantes, y por otra parte, la ciudad que sólo ofrece una escapatoria laboral, al abrigo del turismo nocturno, a una joven madre en enormes dificultades.

Para completar el trío de estrenos de cine nos llega una nueva entrega de la saga "La purga" para no defraudar a los amantes del cine de acción violenta.

EL COVER

Secun de la Rosa debuta detrás de las cámaras con esta comedia romántica, optimista y mediterránea. Sin grandes pretensiones cumple plenamente lo que se propone: proporcionar un divertimento a todo tipo de públicos apostando por una historia sencilla y en clave musical. El tono veraniego y las buenas intenciones que impulsan su desarrollo la hacen especialmente recomendable en estas fechas, donde la evasión con sonrisa resulta muy apropiada.

Dani no quiere seguir la estela de su familia y prefiere trabajar de camarero en una heladería de Benidorm antes que amenizar las veladas de los turistas imitando a famosos cantantes. Algo comienza a cambiar el día que conoce a Sandra, recién llegada de Inglaterra y dispuesta a triunfar interpretando temas de Adele en la terraza de un hotel. Además de sentirse inmediatamente atraído por ella, empieza a mirar hacia el pasado y animado por su abuelo, quien lo crió desde niño, intentará reconciliarse con sus raíces artísticas.

AMA

La prometedora ópera prima de la directora Júlia de Paz Solvas se sigue con la misma honestidad y sencillez que le imprime a esta historia llena de sentimientos, cuyo origen se halla en su cortometraje homónimo presentado en 2018. El realismo recorre la odisea de una joven madre desubicada y sin hogar, logrando que el espectador se sienta muy cerca de ella en la desesperanzadora batalla diaria por encontrar trabajo y alojamiento. El drama contrasta con el desinhibido paisaje turístico de Benidorm y termina tocando la fibra sensible, sensación que se multiplica al compartir tan angustiosa situación con su hija de seis años.

Pepa se dedica a repartir descuentos de una discoteca a los turistas. Disfruta de la noche, pero su vida es un desastre, al punto de que la amiga con quien convive decide echarla de casa. No acaban ahí sus desgracias, ya que tras un incidente con su jefe pierde el empleo. A partir de ese momento irá deambulando de un lado a otro, tratando de salir adelante sin descuidar a la pequeña Leila, que también sufre este calvario urbano de incierto destino.

LA PURGA: INFINITA

El mérito de James DeMonaco, creador de esta saga, reside en llevar al cine historias que, siendo fieles a la idea original, ofrecen nuevos alicientes y dotan a cada entrega de su propia personalidad; ello se puede constatar particularmente en este film, el quinto desde The Purge: La noche de las bestias (2013). El desarrollo del argumento central comienza donde terminaban las anteriores y resulta evidente la reorientación de géneros: el thriller de acción violenta relega prácticamente por completo al terror. Añade además un componente de denuncia social incisiva y sabe transitar al caos con elementos propios de una distopía. Sus seguidores no saldrán defraudados por lo novedoso de la propuesta, muy entretenida en líneas generales, pese a que no supera a algunas de sus predecesoras.

Juan, un mexicano afincado en Texas junto a su esposa, trabaja en el rancho de los acomodados Tucker, cuyo hijo mayor siempre lo ha tratado con desdén por su procedencia. Tras sobrevivir a la salvaje Purga, todos intentan volver a sus rutinas, pero varios grupos descontrolados siguen con las matanzas en diferentes ciudades. Al parecer forman parte de una organización espontánea de descontentos, surgida en las redes sociales, que persigue unos objetivos bien claros: acabar con los ricos y eliminar a los emigrantes. Ahora ambas familias deberán huir juntas y colaborar para poder salvarse.