Bellver sobre Azud: "siempre he actuado correctamente"

El diputado del PP en Les Corts Jorge Bellver ha descartado hacer valoraciones sobre el contenido del sumario del caso Azud que ha trascendido, ya que ha asegurado que no ha sido notificado ni por el parlamento ni por ningún juzgado, pero ha garantizado que "siempre" ha actuado correctamente y está orgulloso de ello.

Además, no ha querido entrar a valorar los regalos de relojes de lujo o maletas que supuestamente habría recibido, según el sumario, y ha afirmado que ve "curioso" que otros partidos pidan su dimisión cuando no la ven necesaria para sus cargos imputados por otros casos. La jueza está investigando si Jorge Bellver, a cambio de estos regalos, medió para favorecer a la trama en la adjudicación de diferentes contratos públicos, en concreto, al empresario Jaime Febrer.

El juzgado ha pedido a Les Corts que acredite su condición de parlamentario para inhibirse ante el TSJCV, único órgano que puede investigar a aforados, si considera que existen suficientes indicios en su contra.

Bellver, a preguntas de los periodistas en Les Corts, no ha querido entrar en ningún momento a valorar el contenido del sumario, ya que ha remarcado que no tiene conocimiento oficial ni por parte del juzgado ni de la cámara autonómica, solo por los medios de comunicación.

"Sí puedo garantizar que siempre he actuado correctamente en las funciones que he desempeñado, que me siento muy satisfecho y que creo que el que les habla ha actuado correctamente durante toda su vida política", ha aseverado, y ha asegurado que cuando tenga acceso a la información del sumario lo valorará.





Preguntado por si le preocupa, Bellver ha insistido en que cree "profundamente" en la corrección de sus actos durante todos sus años como político, destacando que ha dedicado su "vida" al "servicio público" y que se siente "muy orgullosos y satisfecho" de ello. Por tanto, ha afirmado que le "duele mucho" que se ponga en cuestión la dedicación que supone "toda" su vida.

Dicho esto, respecto a las peticiones de dimisión, ha señalado que ve "curioso" que lo exijan otros partidos "sin tener en consideración la presunción de inocencia", así como que lo hagan "aquellos que no lo piden para sus cargos imputados". "Me lo haría ver, lo veo incoherente", ha recalcado, y ha zanjado que está seguro de que su buena actuación finalmente quedará demostrada.