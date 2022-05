Beatriz Cortázar: "El influencer no acaba de fusionarse con la crónica social. Su mundo es más amable"

Es una de las periodistas de crónica social con una de las carreras más asentadas y dilatadas de nuestro país. Beatriz Cortázar comenzó en la redacción de ABC, aunque ha trabajado en todos los medios ‘y me siento muy cómoda en todos ellos. No obstante, la prensa escrita es donde me crié, donde me he curtido como profesional’, nos ha confesado en una entrevista con Trending Cope.

Sobre cómo la nueva figura del influencer digital ha irrumpido en la prensa del corazón, Beatriz considera que ese no es su medio, ‘el influencer no acaba de fusionarse con la crónica social. Su mundo es más amable. Ellos mismos todavía no quieren mezclarse con un mundo que ahora es más espectáculo que nunca.’

Hemos aprovechado la ocasión para pedirle un análisis sobre cómo las nuevas plataformas digitales han cambiado los ritmos de trabajo de los periodistas, especialmente en crónica social. ‘Hoy parece que vale todo y se mezclan las cosas. Antes la foto tenía mucho valor durante más tiempo. Ahora la inmediatez es lo que prima. Todo va muy rápido y vivimos con la sensación de que falta análisis. Hoy, si tienes un teléfono móvil prácticamente tienes una redacción de un periódico a tu alcance’.

Beatriz Cortázar considera, no obstante, que el periodista con carrera asentada es un valor hoy en día. ‘Es cierto que corremos el riesgo de caer en la rumorología, por eso yo no siempre quiero ser la primera en dar una noticia, especialmente cuando no la tengo confirmada. No caigo en eso. Ahora hay mucho clickbait que, por cierto, es abusivo contra las figuras públicas. De hecho, Ana Rosa Quintana acaba de ganar una sentencia a su favor contra un medio que usaba su imagen y su nombre con fines publicitarios. Hay ciertos límites que no pueden cruzarse’.

Sobre la polémica de estos días por las palabras que el presentador Jorge Javier Vázquez le ha dedicado en su programa, Beatriz se desmarca del conflicto. ‘Es algo que no va conmigo. No es agradable, es cierto, pero nunca he sido de peleas en medios, no me gusta el linchamiento y mucho menos que una persona de otro medio cuestione tu profesionalidad. He aprendido a gestionar bien estas cosas’. Su relación con las redes es, según Beatriz, muy positiva, ‘me siento muy cómoda en Instagram. Me divierte usar las redes para dar visibilidad a mi trabajo o a los estilismos que uso a diario. Intento estar al día de todas las novedades y echo también un ojo a las nuevas plataformas, pero reconozco que Instagram es mi zona de confort.

Audio