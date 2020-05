La Basílica, en desescalada: desde el lunes voluntarios en la puerta controlarán que no haya más de 125 fieles

Siguiendo las disposiciones establecidas por el Arzobispado de Valencia de aplicación en la Archidiócesis, la Basílica de la Virgen de los Desamparados ha previsto, además, un dispositivo con turnos de voluntarios en la puerta de acceso al templo y delimitación de asientos disponibles a partir del próximo lunes.

También contará con la colaboración de voluntarios de la Cruz Roja en el entorno de la Plaza de la Virgen para vigilar que todo funciona con normalidad.

De esta forma, durante la Fase 1 “se permitirá la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el tercio del aforo, con Eucaristías dominicales y diarias” por lo cual en la Basílica un voluntario de la Hermandad de Seguidores de la Virgen será el encargado de controlar el acceso para que no se supere el tercio, de forma que “en el interior no podrá haber más de 125 de personas”, según ha explicado el rector de la Basílica, Jaime Sancho. Además, se pondrá en marcha el horario de verano, con apertura del templo 7:30 a 14 y de 16:30 a 21 horas

La entrada y salida de fieles se realizará por la misma puerta, la que recae a la Plaza de la Virgen y está más cerca de la Catedral,

Asimismo, “en la puerta se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico para que los fieles que entren puedan desinfectarse las manos al entrar y salir de la Basílica, y el voluntario de los Seguidores vigilará que las personas entren con mascarilla”.

Además, durante la primera fase de la desescalada las confesiones “seguirán realizándose en la Basílica en espacios abiertos, en la zona de confesionarios sin entrar en ellos; en la sala penitencial del primer piso, sin entrar en los confesionarios; y en el Camarín de la Virgen”. Durante la confesión, “el sacerdote llevará, al igual que desde el inicio del estado de alarma, mascarilla, una pantalla protectora y guardará la distancia de seguridad de dos metros con el penitente”.