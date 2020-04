Tal y como ha avanzado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, los menores de catorce años podrán a partir del 27 de abril acompañar a un adulto en su salida al al supermercado, a la farmacia o al banco.

Una medida que ha causado cierta sorpresa puesto que se trata de actividades que ya se podian realizar en durante el estado de Alarma, es decir, padres separados a cargo de los hijos o familias monoparentales que no podian dejar a los menores solos para hacer estas salidas.

Montero ha precisado que la decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de expertos y haciendo una ponderación del riesgo-beneficio en el momento en que nos encontramos. La mayoría de los niños salvo excepciones concretas han permanecido en sus domicilios estas cinco secinco semanas, la probabilidad de que estén contagiados o puedan transmitir el COVID-19 es realmente baja", ha asegurado la portavoz del Gobierno.

"El Gobierno descarta, como se ha hecho en otros paises, fijar limites temporales o franjas horarias. No son salidas lúdicas"

Por tanto, ha insistido el Gobienro no son "salidas lúdicas" , es decir, no se podrá pasear con los niños para que tomen un poco el aire, sino que además en las salidas se debe prestar especial atencion al cumplimento "escrupuloso" de las recomendaciones de higiene y distancia. La Ministra portavoz ha querido insistir en su comparecencia que "no se están relajando las medidas de contención".

Con esta medida y a no ser que el Gobierno rectifique, quedan descartados los paseos en bici, o corretear en la calle delante de casa, opciones que estaban en la mente de muchos padres para aliviar el encierro de los más pequeños. De momento, el Gobierno también ha descartado, como se ha hecho en otros países fijar límites temporales o franjas horarias para las salidas con los menores de 14 años.

La portavoz del Gobierno, tampoco ha podido aclarar si finalmente los menores deberán llevar mascarillas en esas salidas, cuantos niños pueden acompañar en las salidas al adulto o qué pasa con los mayores de 14 años. Montero ha señadado que el gobierno elaborará una guía y ha apelado "al sentido común de los padres", aunque lo cierto es que controlar que los niños no toquen nada en el "super" va a generar mas angustia que alivio en los niños y en los padres, por lo que muchos optarán por seguir comprando solos, y evitar exponer a los hijos a lugares concurridos como el supermercado o la farmacia.