¿Te bañas dejando tus pertenencias en la orilla? Atención a la historia de este bañista valenciano

El verano es sinónimo de piscinas, playas y ríos adonde acudir para darse un refrescante chapuzón con el objetivo de combatir las altas temperaturas características de esta temporada del año. En la gran mayoría de las ocasiones, la estampa de bañistas que se adentran en el agua mientras sus pertenencias se quedan sin vigilancia en la misma orilla es muy, muy frecuente; estos visitantes confían en el buen actuar del resto de bañistas y esperan no ver sustraídas sus pertenencias tras salir del mar o del río. No obstante, esta tradicional regla no escrita – que parece cumplirse siempre – se ha visto interrumpida para un bañista que fue víctima de un desgraciado suceso este último fin de semana, en pleno día quince de agosto.

Mientras disfrutaba de un relajado baño en la Playa de Las Arenas de Valencia en torno a las 16:15 horas, una pareja de presuntos ladrones sustrajo sus pertenencias mientras la citada víctima se encontraba nadando en el mar. Al llegar hasta la orilla y observar que sus pertenencias habían desaparecido, el afectado acudió a un agente que se encontraba realizando labores de vigilancia en la Playa de Las Arenas en ese mismo momento. El bañista explicó al agente que, al salir del agua, había observado que su mochila había desaparecido del lugar de la arena en el que la había dejado y que, al preguntar a la gente que se encontraba en los alrededores, algunas personas le habían asegurado que una pareja se había acercado al lugar y se la había llevado.

La descripción del hombre y de la mujer – presuntos autores del robo – por parte de los testigos facilitó a una unidad de la Policía Local de la zona identificar a la pareja. Al cachear a los sospechosos, el hombre reconoció los hechos e hizo entrega a los agentes de las pertenencias sustraídas, valoradas en un total de 845 euros, y posteriormente fueron devueltas a su dueño. Las dos personas – un hombre de 45 años y una mujer de 50 – fueron detenidas como presuntos autores del acto de sustracción en cuestión y fueron trasladadas a dependencias policiales, según las últimas informaciones aportadas por la Policía Local de Valencia.