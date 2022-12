Baleares y Comunitat Valenciana exigen "empatía" del resto de CCAA y del PP para reformar la financiación

Los responsables de Hacienda de Islas Baleares y Comunitat Valenciana han apuntado a la responsabilidad y "empatía" del resto de comunidades autónomas y del PP para lograr desbloquear la reforma del sistema de financiación autonómica. "Es muy fácil decir que es una cuestión del Gobierno, pero es una cuestión de todos", ha defendido el conseller balear, y ha advertido que "la crispación institucional contamina el debate".

Además, han reivindicado que sus ejecutivos autonómicos, ambos tripartitos encabezados por el PSOE, han demostrado ser un ejemplo de estabilidad para el Estado y el resto de autonomías frente al "ruido de Madrid" y "los debates apasionados dentro de la M-30", respectivamente.

Así lo han expuesto el conseller de Hacienda de la Generalitat, Arcadi España, y el titular de Modelo Económico del Govern, Iago Negueruela, en la segunda edición de la cumbre valenciano-balear que se celebra este miércoles y jueves en València.

La financiación ha protagonizado la última pregunta de la mesa redonda 'Soluciones locales ante las crisis globales: la respuesta autonómica', en la que ambos han apostado por seguir trabajando conjuntamente para sacar adelante la reforma y han apelado un "ejercicio de responsabilidad" del resto de CCAA y del PP como primer partido de la oposición.

"Es el momento de un debate serio y de ponernos todos de acuerdo, de sentarnos en una mesa y pactar", ha declarado el conseller balear, aunque ha reconocido que habrá comunidades que tendrán que ceder más que otras y ha remarcado que Baleares está en una "situación diferenciada" desde que el Ministerio de Hacienda reconoció su factor de insularidad.

En la misma línea, el representante valenciano ha hecho hincapié en que esto no va de unas CCAA contra otras, sino de tener en cuenta de que la reforma es necesaria para garantizar la igualdad y no obligar a la Generalitat a endeudarse "por encima de lo razonable". Ha sostenido que, ahora que los expertos están de acuerdo en el diagnóstico, es posible llegar a un "buen modelo" y salir del "bloqueo" actual en el que "algunas comunidades se sienten cómodas".









"CORAZÓN FRANCÉS Y CARROCERÍA ALEMANA"

España, a preguntas de los periodistas, ha garantizado que "por supuesto" que continuará la reivindicación de la financiación y ha señalado la necesidad de lograr "grandes consensos" en un debate en el que "la responsabilidad es compartida". También ve necesario entender "cómo es" España, un país "de corazón francés y carrocería alemana" por la descentralización, y evitar la "violencia verbal" en los debates políticos.

En materia de impuestos, cuestionados por sus diferencias al apostar la Generalitat por bajarlos y el Govern por priorizar las ayudas, el conseller balear ha defendido la decisión de unificar las deducciones fiscales y el valenciano la de aplicar "rebajas selectivas", además de cargar contra la postura del PP: "Cuando habla de una bajada masiva de impuestos, en realidad es una bajada masiva de servicios públicos".

UN TURISMO MÁS ORDENADO Y "SIN ETIQUETAS"

Respecto al modelo turístico, aunque no se ha puesto sobre la mesa la tasa recientemente aprobada por la Generalitat y ya implantada en Baleares, Negueruela ha abogado por "ordenarlo bien" sin necesidad de aumentar plazas hoteleras, así como potenciar la cualificación de los trabajadores para que no sea un sector "de entrada y salida" y no permitir "ciertas prácticas" de los turistas. España ha llamado a "quitar etiquetas" al turismo y adaptarlo a la demanda para consolidar su recuperación.

A modo de balance, ambos han defendido el diálogo social como "marca de la casa" y han destacado la respuesta de sus gobiernos a la pandemia y la crisis energética, además de asegurar que la recuperación económica de la economía balear y valenciana es más rápida de lo que pensaban e irá a más.

"El motor de la recuperación ha girado al Mediterráneo (...) Desde la periferia hemos sido capaces de explicar al Gobierno qué necesitamos", ha dicho Negueruela, para poner en valor que tanto en la Comunitat como en Baleares "no ha habido crispación social a pesar de estas dos crisis brutales".

SINDICATOS Y PATRONAL LLAMAN AL ACUERDO

Por parte de los agentes sociales, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha reclamado que "se ponga en marcha" el Gobierno con la revisión de las alegaciones presentadas al 'esqueleto' presentado ya hace un año para la reforma de la financiación, así como que los partidos mayoritarios se pongan de acuerdo.

Ismael Sáez (UGT-PV) ha lamentado que la reforma no saldrá adelante mientras haya "un marco político absolutamente disparatado, basado en la crispación, en la confrontación y en la demagogia de comunidades autónomas que solo buscan rédito electoral". Además, ha defendido que la Comunitat debería recibir más que la media para poder confluir en la renta per cápita.

Como presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro ha llamado a la unidad de las "tres patas" (sindicatos, patronal y administración) para lograr una reforma que no sea "exclusiva para la Comunitat, sino para todas las comunidades". Para conseguirlo ha retado a reivindicarlo en los actos que protagonizarán este viernes y sábado en València el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.