Aznar se reconcilia con el PP

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha participado en un mitin de pre-campaña del Partido Popular tras más de 16 años, como él mismo recordó, sin participar en Valencia en un acto de la formación popular.

El ex presidente, aseguró que la Comunitat “se juega en las elecciones autonómicas del 28 de abril "ser un barrio secundario del nacionalismo catalán, representado por quienes "no son mayoría ni lo han sido nunca", y ha instado a "decir no a más manipulaciones ni culturales, ni lingüísticas, ni educativas, ni históricas".

El ex presidente que acompañó a las candidatas del PP a la Generalitat, Isabel Bonig, y a la Alcaldía de València, María José Català, ha asegurado que cuando se habla de la Comunidad, que tiene un éxito formidable en su historia que se debe a muchas personas con sus aciertos y errores, me enorgullezco de haber podido contribuir, con aciertos y errores, y ha reivindicado "una hoja de servicios" en la región y "el que la tenga mejor que la ponga encima de la mesa". "No lo hay, no lo van a encontrar y de eso tenéis que estar orgullosísimos", ha señalado ante los 'populares' valencianos.

La presidenta del PPCV y candidata a la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, ha garantizado que si su partido llega al Consell "devolverá" a los valencianos la "libertad absoluta" después de cuatro años de "limitaciones" y ha advertido a los ciudadanos que no se fíen "de los que prometen el cielo y la tierra": "La historia ha demostrado que, en lugar de traer el cielo, traen el infierno para todos".

Por su parte, Català ha asegurado que su partido, "el mejor de centro derecha", tiene "el mejor proyecto, el proyecto original con los valores originales", lo que servirá para "liberar València" y sentirla "libre".