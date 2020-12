El Ayuntamiento de València subvenciona con 25.000€ la cabalgata de las Reinas Magas que este año será virtual

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha denunciado que el Gobierno municipal mantiene la subvención al acto que organizará la Sociedad El Micalet con la cabalgata de las Magas de Gener, que este año no saldrá a la calle por razones sanitarias, pero que ya han presentado su organización virtual.

Catalá ha criticado que "no se trata de una cabalgata para los niños, sino de un acto para promover valores republicanos”. Además, ha recordado que la Intervención General Municipal ha advertido que las ayudas concedidas de 25.000 euros a la entidad organizadora “no tienen justificado el interés público”

Según explican desde el PP, "esta cabalgata se hizo una vez durante la República y se convirtió en un acto de exaltación de la República y del régimen comunista de la Unión Soviético. La comitiva que se organizó en 1937 iba encabezada por unas efigies de Largo Caballero y Stalin. Se hizo para sustituir la festividad de los Reyes Magos. Es por tanto una reivindicación clara a favor de la República subvencionada por el Gobierno de Ribó y PSOE".

Catalá ha denunciado que “el gobierno municipal de Compromis y PSPV renovaron el mes pasado el convenio con la Societat El Micalet, organizadores de la cabalgata de las Magas de Enero (Cabalgata de las Reina Magas), por 25.000 euros para realizar actividades municipales en un auditorio sin licencia municipal y con informes técnicos que alertan sobre deficiencias graves que no se han subsanado desde el año 2017”.

“Ribó financia actividades municipales a una entidad que no esconde su inclinación hacia la república, el separatismo catalán, actividades muchas de ellas dirigidas a niños, en un recinto que el propio Ayuntamiento ha sancionó en 2019 por carecer de licencia de actividad”, explica Catalá.

El PP ha pedido en diferentes ocasiones que el Ayuntamiento, antes de renovar el convenio de colaboración por 25.000€, sea muy estricto en el cumplimiento de la normativa y que dispongan de la licencia. “La seguridad de los usuarios de este recinto debe prevalecer ante todo. Esta Sociedad no puede recibir ayudas municipales si no hay una certificación de los técnicos de que está todo correcto y no hay riesgo para los usuarios de las instalaciones y para los espectadores en el desarrollo de sus actividades”.