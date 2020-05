El Ayuntamiento de Valencia estudia bajar las terrazas a la calzada

El Ayuntamiento de Valencia está barajando diferentes opciones para poder bajar las terrazas de bares y restaurantes de la acera a la calzada sin tener que cambiar la ordenanza municipal, un procedimiento que tardaría "meses", según ha explicado el consistorio este lunes.

La concejala de Espacio Público del Ayuntamiento de Valencia,Lucía Beamud, ha mantenido una segunda reunión de trabajo con representantes de la Unión Gremial, la Federación empresarial de hostelería de Valencia (FEHV) y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FFVV) para hablar de las medidas a tomar sobre terrazas en la desescalada. La edil ha explicado durante este encuentro que el Ayuntamiento baraja opciones diferentes para poder llevar a cabo la medida de bajar las terrazas de la acera a la calzada sin tener que cambiar la ordenanza.

����‍�� Hem mantingut una 2a reunió amb @uniogremial, @fehvhosteleria i @F_vecinos_VLC per a parlar de les mesures sobre terrasses en desescalada. Dijous hi haurà una mesa de treball per a concretar en quins espais de #València s'aplicarà la baixada de terrasses de la vorera. #COVID19pic.twitter.com/DNlBYGpiGd