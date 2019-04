El Ayuntamiento de València desautoriza las paellas en La Punta

El Ayuntamiento de València no autoriza las paellas universitarias en La Punta. Esta empresa privada iba a celebrar las paellas universitarias en Moncada. Al no poder hacerlo allí, se dirigió al Ayuntamiento de València a pocos días del evento. El ayuntamiento se puso a trabajar en el expediente, que finalmente no ha contado con los requisitos establecidos para poder realizar el evento en La Punta, tal y como han valorado los técnicos y la secretaría del Ayuntamiento.

Tan sólo unas horas antes, el alcalde de València, Joan Ribó, ya anunciaba que tenía "pocas esperanzas" de que el Ayuntamiento autorizara el Festival porque los informes del consistorio, en ese momento, sin ser definitivos, no eran positivos".

Esta fiesta, iba a tener lugar en la parcela llamada Multiespai La Punta, ya se ha celebrado en esta pedanía valenciana los años 2015 y 2016, y se preveía una afluencia de unas 25.000 personas. Finalmente, tras las protestas de los vecinos y los informes municipales, el ayuntamiento las ha desautorizado.

Ahora, desde el consistorio, aseguran que es responsabilidad de la empresa organizadora que vendió entradas para un evento sin tener la certeza de que podrá celebrarlo, y por tanto, es la empresa de este evento privado la que tendrá que dar respuesta a las personas que compraron su entrada.