El Ayuntamiento de Valencia se defiende de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción: "El mismo denunciante pedía reasignar a dedo a los trabajadores"

El Ayuntamiento de Valencia se ha defendido tras la apertura de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa, María José Catalá, y otros altos cargos. La investigación, por presunta prevaricación y tráfico de influencias, se centra en la contratación de un empleado público. Desde el consistorio defienden la absoluta normalidad del proceso y anuncian que colaborarán con la justicia para esclarecer los hechos.

Un proceso transparente

La alcaldesa ha explicado que la investigación se centra en un único auxiliar administrativo que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007, una entidad en liquidación. Según Catalá, esta persona "accedió a través de un procedimiento de concurso-oposición totalmente transparente a una plaza en la Fundación Visit Valencia", una plaza que, además, "ya existía y que había sido creada por el anterior gobierno municipal".

No hay ni un recurso, ni una reclamación en este Ayuntamiento" María José Catalá Alcaldesa de Valencia

Fuentes del equipo de gobierno han destacado la rigurosidad del proceso de selección, subrayando que se realizó con todas las garantías legales. La propia alcaldesa ha recalcado la limpieza del expediente: "No hay ni un recurso, ni una reclamación en este Ayuntamiento, ni en las entidades del sector público referentes a esta actuación".

La denuncia de Compromís

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María José Catalá ha calificado la denuncia de Compromís como "esperpéntica", argumentando que el mismo partido que ahora denuncia, antes pedía exactamente lo contrario. Según la alcaldesa, tanto Compromís como el PSOE solicitaron formalmente "reasignar a dedo a los 11 trabajadores" afectados por el ERE del Consorcio, una propuesta que el actual gobierno rechazó por existir un informe en contra del Secretario Municipal.

La alcaldesa ha mostrado su sorpresa por la acción judicial de la oposición. "El mismo denunciante que es Compromís pedía a través de una moción aquello que ahora denuncia", ha declarado Catalá, quien ha añadido que "es curioso que ellos ahora denuncien precisamente esto", refiriéndose a la petición de reasignar a los trabajadores sin un concurso público.

Colaboración total con la Fiscalía

Finalmente, el Ayuntamiento de Valencia ha asegurado que pondrá "a disposición del fiscal" toda la información relativa al caso. Esto incluye el expediente completo de la liquidación del consorcio, el expediente interno de la Fundación Visit Valencia y el proceso de selección del administrativo. Catalá ha afirmado que también aportarán las mociones en las que Compromís y PSOE pedían la recolocación directa de los trabajadores, porque cree que "el fiscal va a tener que estudiárselo todo".