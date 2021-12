El Ayuntamiento de Valencia aún no ha entregado los cheques guardería a 5.200 familias

El PP denuncia que el gobierno de Joan Ribó siguen sin resolver el cheque guardería para el curso actual cuatro meses después de iniciarse las clases. El partido ha denunciado que casi un año después de la convocatoria de las ayudas siguen sin estar resueltas cuando ya llevamos cuatro meses iniciado el curso escolar.

La portavoz del grupo municipal, María José Catalá, ha advertido que han pasado 9 meses de la convocatoria de ayudas: “El alcalde Ribó y el PSOE no pueden seguir cargando este gasto a las escuelas infantiles, quienes con buena fe lo hacen para no repercutirlo a las familias. Muchos de estos pequeños negocios no pueden hacer frente a este gasto”.

La portavoz del PP ha pedido, además, incrementar la partida para no dejar fuera a ningún demandante del cheque “ya que este pasado curso se quedaron fuera 2.000 familias” y ha vuelto a reiterar su compromiso de que cuando sea alcaldesa de Valencia en 2023 la educación de 0-3 años “será gratuita para todas las familias de Valencia”.

Por otro lado, los populares han presentado una reclamación al presupuesto de 2022, que será aprobado el próximo jueves de manera definitiva, donde pide incrementar la partida de ayudas de cheque guardería para llegar a todos los demandantes.

En este sentido, el Grupo Popular ha presentado reclamación donde pide que “se amplíe en 2 millones de euros la partida presupuestaria del Servicio de Educación destinada al Cheque Escolar, con la finalidad de avanzar hacia la universalidad de los solicitantes. Para este Grupo municipal el Cheque Escolar es una medida social necesaria en estos momentos. Nuestro objetivo es lograr la universalidad y gratuidad. Esta reclamación responde a la puesta en marcha de una hoja de ruta diseñada para alcanzar dicho objetivo a lo largo del presente mandato”, ha explicado Catalá