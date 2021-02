El ayuntamiento suspende la tasa a los bares de los mercados municipales

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, y el concejal de Comercio, Carlos Galiana, han anunciado la anulación de la tasa de mercados a los bares que se encuentran en los mercados municipales de la ciudad de València.

El regidor de Hacienda, Borja Sanjuán, ha recordado que «están siendo momentos muy difíciles para los diferentes sectores económicos de la ciudad de València, y desde el Ayuntamiento estamos intentando ayudarlos al máximo, dentro de nuestras posibilidades». Por eso, Sanjuán ha anunciado que «no cobraremos la tasa de los mercados a aquellos bares que están presentes en nuestros mercados municipales» mientras haya estas restricciones. «Es evidente que ahora no pueden desarrollar la actividad», ha remarcado el edil de Hacienda; por eso, «es justo que si tienen que cerrar para protegernos a todos, el Ayuntamiento no les cobre una tasa por una actividad que no están pudiendo desarrollar», ha añadido.

Al respeto, el concejal de Comercio, Carlos Galiana, ha dicho que «son tiempos difíciles, pero desde el Ayuntamiento estamos en la faena, y tenemos muy presente a todas las personas que a día de hoy no pueden desarrollar su actividad con normalidad. Por eso hay que estar a su lado, porque los autónomos y pequeñas empresas son quienes dan vida en nuestros barrios, los que en circunstancias normales generan lugares de ocupación y mueven la economía en València».

EN 2021, NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL COMERCIO

El concejal Carlos Galiana ha anunciado, además, que «este año se volverán a convocar las ayudas al comercio, para las cuales se mantendrá el presupuesto del año anterior. Esto, junto con las ayudas del Pla Resistir y el no cobrar las tasas de la venta no sedentaria constituye un ‘pack’ importante para mantener la actividad comercial de la ciudad», ha concluido.