El Ayuntamiento rinde homenaje a las primeras 29 mujeres policía de Valencia

El 3 de agosto de 1981, 29 mujeres hicieron historia en Valencia: se convirtieron en las primeras mujeres policías locales de la ciudad del Turia. 40 años después el Ayuntamiento ha reconocido la labor de aquella primera promoción que no lo tuvo nada fácil. De hecho, fueron destinadas al batallón de circulación,que se encontraba en los sótanos del consistorio, no podían conducir, no portaban arma y muchos ciudadanos las criticaban por ocupar puestos hasta ahora reservados para los hombres.

De esas 29 mujeres, sólo quedan tres en activo, Amparo Ciurana es una de ellas. Oficial de policía, entró en el cuerpo con 19 años ilusionada por aprobar una plaza que no existía hasta entonces.'La andadura ha sido difícil. Había una estructura jerarquizada masculinizada de siempre. Costó hacerse hueco y nos lo tuvimos que currar a pulso. También encontramos a compañeros por el camino que nos ayudaron muchísimo o colaboraron codo con codo y eso es de agradecer.', ha explicado esta mañana durante la entrega de los reconocimientos del ayuntamiento a la primera promoción de mujeres policía.

El alcalde, Joan Ribó, ha reconocido el ejemplo de superación y de lucha de esas 29 mujeres: 'Esta promoción abrió el camino a otras mujeres y democratizó un servicio público fundamental. La no presencia de mujeres vulneraba los derechos de toda la sociedad y mermeba la capacidad de respuesta de toda la ciudadanía', ha asegurado.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Aaron Cano, ha añadido que 'aún queda mucho camino para que la igualdad sea real'. De hecho, a pesar del avance, a día de hoy las mujeres siguen sin ocupan altos cargos de la policía y sólo representan el 16% de la plantilla. En el año 2008 había 199 mujeres y en el 2021, son 225. Sólo se han incorporado 26 mujeres en 13 años.