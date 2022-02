El Ayuntamiento niega que su ordenanza de convivencia sea "calcada" a la de Alicante

La aprobación de la ordenanza cívica en Alicante -y su persecución contra la mendicidad y contra la prostitución- ha movido los cimientos de los grupos políticos municipales después de que se haya asemejado con el borrador que tiene preparado el Ayuntamiento de Valencia. Y es que, la medida alicantina tiene como objetivo, según recoge su contenido, preservar el espacio público como un «lugar de convivencia» para argumentar la persecución a la mendicidad y a la prostitución que sanciona con multas de hasta 3.000 euros tras aprobar un texto pactado por PP y Vox. Un contenido duramente criticado por los partidos de izquierda, pero que han recibido como respuesta que "es un texto calcado a la ordenanza de Valencia y de Barcelona".

No ha tardado el consistorio valenciano en desmentir esa afirmación: la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, asegura que "decir que es calcada es mentir deliberadamente. Que me digan dónde dice que se sanciona a las personas sin hogar". además, Gómez añade que, para empezar, en Valencia se trata aún de un borrador que está siendo estudiado actualmente por los servicios jurídicos, pero que, en cualquier caso no sanciona la mendicidad cuando es situación de vulnerabilidad, de hecho, "hay una unidad de la Policía Local que se dedica a su protección".

El Concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, ha explicado también, que "la ordenanza de convivencia de Valencia lo que hace es ayudar a fomentar la convivencia, lo que se persigue son las redes criminales que adaptan formas de mendicidad bajo coacción y que utilizan formas violentas como es el caso de los gorrillas, pero en ningún caso se persigue la mendicidad".