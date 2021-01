El ayuntamiento ha levantado 53 actas de infracción en 2020 a propietarios de solares que no los mantienen

Durante el recién concluido 2020, el Ayuntamiento ha levantado un total de 53 actas de infracción a aquellos propietarios y propietarias de solares que no hayan atendido a los requerimientos municipales para mantener sus propiedades limpias y en condiciones. En los casos en los que los dueños y dueñas de los solares no se hacen cargo del mantenimiento de éstos, el Ayuntamiento procede subsidiariamente a su limpieza, y pasa la factura a la propiedad, que está obligada a pagarla. Pero desde 2019, además, se impone una multa por no asumir su responsabilidad en el mantenimiento de los solares.

En 2019, año en que arrancó esta medida, se impusieron 23 actas de infracción; y a lo largo de 2020 se ha levantado 53 actas, que se remiten al Servicio Municipal de Procedimiento Sancionador, tal como ha explicado el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo. «Durante 2020 hemos más que duplicado las actas de infracción a propietarios a los que, después de haber sido requeridos, no han limpiado sus solares y hemos tenido que limpiarlos de manera subsidiaria por parte del Ayuntamiento», ha indicado el vicealcalde.

Campillo ha realizado un balance de la actividad de mantenimiento de solares durante el año 2020 por parte del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos. A lo largo del pasado año el Ayuntamiento ha trabajado en el mantenimiento de un total de 1.850 solares de propiedad municipal repartidos por toda la ciudad de València y sus pueblos. De hecho, desde el año 2015 la superficie de solares municipales de cuyo mantenimiento se ha ocupado el Ayuntamiento se ha ido incrementando: desde los 1.774 de 2015 a los 1.850 del pasado 2020, es decir, un aumento del 4,28%. El aumento en superficie es del 8,52% en el mismo periodo, al pasar de 1.547.413 a 1.679.260 metros cuadrados.

ENTRE 3 Y 4 LIMPIEZAS AL AÑO

Según los datos del Servicio Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos, estos solares de mantenimiento periódico suponen aproximadamente 1.679.260 m² de superficie, que se limpian una media de tres a cuatro veces al año. La superficie estimada sobre la que se ha actuado en 2020 alcanza los 5.806.135 m².

Todos los solares de propiedad privada con expediente abierto y los solares que están dentro de la programación de mantenimiento se inspeccionan. Cuando los inspectores del Servicio de Limpieza llegan a un solar privado que no está en las condiciones adecuadas, lo primero que se hace es instar a la propiedad a que lo limpie. «Normalmente así lo hacen, pero en ocasiones, si después de diversos requerimientos no cumplen, entonces ejecutamos subsidiariamente la limpieza del solar y le pasamos la factura al propietario privado», ha explicado el vicealcalde. «Y, de manera paralela, se alza una acta de infracción por incumplimiento de la ordenanza en cuanto al mantenimiento de solares, de manera que a ninguna persona le salga gratis: además de abonar la factura de la limpieza, tiene que pagar también una multa o infracción por no haber seguido las indicaciones del servicio municipal», ha subrayado.

«Todos estos datos demuestran que desde el Ayuntamiento de València estamos vigilando seriamente la limpieza de los solares que tenemos en la ciudad y los pueblos, y también vigilamos que las propiedades privadas cumplan sus obligaciones», ha concluido el vicealcalde.