El ayuntamiento invertirá casi 2 millones de euros en las obras de saneamiento de Castellar-Oliveral

El Ayuntamiento de València invertirá 1,98 millones de euros para la desconexión de vertidos de las viviendas situadas alrededor del núcleo urbano del pueblo de Castellar – Oliveral. Se trata, según la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, de unas obras que comenzarán el próximo mes de enero y que la corporación municipal no tiene obligación de realizar, ya que como ha recordado Valía “estas viviendas están situadas en suelo no urbanizable, pero entendemos que por el alto valor medioambiental de un entorno como la Albufera, las marjales y la huerta, es una inversión que merece la pena”.

“Estas aguas se vertían de forma irregular y no iban a depuración, por ello el Ayuntamiento tenía que actuar porque están causando daño medioambiental importante”, ha indicado la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, quien ha remarcado que “al ser viviendas en suelo no urbanizable no teníamos obligación de hacerlo”. Una inversión de casi 2 millones de euros, 1,98 concretamente, con la que el Ciclo Integral del Agua alcanza el 94% de ejecución presupuestaria en 2019. Una cifra de la que se ha congratulado Valía al señalar que “ha sido un año particular por los procesos electorales, y porque es un servicio que es complicado de gestionar por las inversiones, que son grandes y complejas y llevan mucho tiempo, por ello para nosotros es un éxito porque el nivel de ejecución es altísimo”.

Valía ha recordado que el Ayuntamiento posee “facultades para imponer sanciones a quienes no cumplan la ordenanza”. Además, ha adelantado que “vamos a realizar una campaña de concienciación fuerte porque no sólo es un problema de viviendas de suelo no urbanizable, sino que también en suelo urbano hay gente que no está conectada de forma regular al sistema de alcantarillado”.

SISTEMA INNOVADOR

Para paliar los efectos negativos de la problemática de vertidos de aguas residuales detectadas en algunas viviendas del pueblo valenciano de Castellar-Oliveral, que carecen de red de saneamiento de dichas aguas, el Ayuntamiento de València ha optado, según ha explicado Valía, por un “sistema novedoso de vacío”, en detrimento del de gravedad, en toda la zona al Este del casco urbano del pueblo. La concejala del Ciclo Integral del Agua ha destacado algunos de los beneficios, entre los que destacan el “menor coste”, la “mayor protección del medioambiente porque se pueden instalar todas las conducciones a menor profundidad y hacer zanjas más estrechas”, la “fácil y rápida instalación”, el “menor consumo energético”, y el “escaso mantenimiento” ya que no lleva aparejada una estación de bombeo.

En cambio, en la zona Oeste, se proyectan colectores por gravedad. Se trata de una zona que, según ha comentado Valía, “se puede desaguar a un pozo de la red existente de aguas unitarias sin necesidad de bombeo”. Una zona que “se encuentra alejado y separado de la zona Este por el casco urbano de Castellar-Oliveral y varias infraestructuras lineales”.