Ayuntamiento y Gobierno Central vuelven a enzarzarse a costa de la financiación del transporte público

El alcalde de València, Joan Ribó, ha instado al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, a que concrete "rápidamente" sus promesas sobre el transporte urbano y ha resaltado que la Empresa Municipal de Transporte (EMT) sufre un "grave déficit" por la crisis de la COVID-10 y requiere al Estado para solucionarlo.

Ribó ha querido explicar en este sentido que València tiene una empresa municipal de transporte a la que la ausencia de viajeros a causa del estado de alarma por la crisis sanitaria "ha supuesto un déficit muy importante". Según el alcalde, "el Gobierno ha de pensar en el transporte interurbano y ha de pensar en que la tercera capital de España no puede aguantar la pérdida que ha sufrido la EMT". Añade además, que le quiere decir "a los ministros valencianos, sobre todo al ministro de Transporte, que València también existe y en estos momentos tiene un déficit grave al que no puede dar salida sin el apoyo del Estado", ha insistido.

Una vez hechas estas declaraciones públicas, el alcalde de València utilizaba la red social twitter para insistir en esta denuncia "El ministro Ábalos Meco vuelve a olvidarse de València. Es intolerable y por ello he pedido una rectificación inmediata. La 3a ciudad con más población no puede ser discriminada en los fondos para el transporte público. A València no se la ningunea".

A lo que el propio ministro respondía "Que te informen mejor, Joan. El fondo de transporte que ahora se aprobó es para transporte de competencia autonómica y por tanto no incluye ni a la ciudad de Valencia ni a ninguna otra ciudad. En ello estamos trabajando con ministerio de hacienda"

Que te informen mejor, Joan. El fondo de transporte que ahora se aprobó es para transporte de competencia autonómica y por tanto no incluye ni a la ciudad de Valencia ni a ninguna otra ciudad. En ello estamos trabajando con ministerio de hacienda — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 10, 2020

Tras esta respuesta, la conversación entre ambos mandatarios ha continuado con reproches a ambos bandos con motiva de la falta de financiación por parte del Ejecutivo Central.