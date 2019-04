Ayuntamiento y Generalitat acuerdan un nuevo plan de inspecciones contra el intrusismo en viviendas turísticas

Con la elaboración de la nueva planificación de la inspección de la Policía Local y la Generalitat Valenciana, «cualquier piso que a día de hoy no cuente con el número de registro y no cumpla nuestras normas de compatibilidad urbanística, se quedará fuera, ya que el cuerpo de inspección va a controlar que no haya ningún piso y apartamento que no cumpla la legislación», ha afirmado la concejal de turismo, Sandra Gómez. «Vamos a empezar por el barrio de Ciutat Vella, que es donde existe mayor oferta de apartamentos turísticos», ha expuesto la concejala, quien ha puesto en valor la última sentencia favorable a la Generalitat Valenciana, «porque ya no existe ninguna ventana por la que los propietarios que gestionan sus pisos de forma ilegal puedan escaparse, ya que se han dado resoluciones judiciales que validan la voluntad legislativa y de inspección de las administraciones valencianas».

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha explicado que el primer paso de la colaboración de la Policía Local es la formación de diferentes agentes, por parte de los técnicos del área de Turismo de la Generalitat Valenciana. «Ya tenemos identificados algunos apartamentos turísticos que han sido denunciados, donde se podrá levantar acta por parte de la Policía Local para que la Generalitat compruebe si estos apartamentos están o no dentro de los registros», ha afirmado la concejala, quien también ha recordado que «vecinos y vecinas pueden denunciar si identifican algún caso de este tipo, para que la policía pueda comprobarlo posteriormente».

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, ha valorado positivamente «este plan de acción para combatir el intrusismo, que sirve de conjura colectiva en el afán por avanzar y continuar trabajando por un modelo turístico basado en los profesionales». «La estrategia compartida permite que pueda fluir la información, que se alinee la estrategia de respuesta y nos da más fuerza para luchar contra la competencia desleal y el intrusismo en viviendas turísticas», ha añadido.