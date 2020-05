El ayuntamiento abre el plazo para solicitar el cheque escolar

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Educación, ha abierto ya el plazo para solicitar el cheque escolar para el próximo curso 2020 - 2021. Las personas interesadas tendrán un plazo de 20 días naturales para cursar la petición para acceder a estas ayudas económicas a la escolarización infantil de 0 a 6 años, destinadas a sufragar los gastos de enseñanza de las familias con menores recursos económicos. Las familias solicitantes podrán tener una asignación máxima de 90 euros al mes durante 10 mensualidades. Toda la información está disponible en la web de educación.

✏️ Obrim el termini per al xec escolar per al pròxim curs 2020-2021. �� Les persones interessades tindran fins al 15 de juny per a sol·licitar estes ajudes a l'escolarització infantil de 0 a 6 anys. #ChequeEscolar

Según ha detallado la concejala de Educación, Maite Ibáñez, la dotación económica total destinada a esta convocatoria es de 3.465.000 euros, tras un aumento presupuestario de 600.000 respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de “llegar a más familias y ampliar, sobre todo, el número de hogares que puedan recibir los 90 euros mensuales del tramo mayor”. De esta forma, la previsión es que esta ayuda “pueda llegar a más de 1.000 nuevas familias”. Como novedad, la convocatoria contempla dar cobertura a la previsión de nacimiento (nasciturus) con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

“La situación actual que vive la sociedad a causa de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 genera unas demandas a las que las administraciones públicas debemos prestar todo nuestro apoyo”, ha afirmado Maite Ibáñez, quien ha remarcado que esta ayuda “ha de servir realmente como apoyo económico a las familias con mayores dificultades, para que sus hijos puedan continuar su desarrollo educativo en las escuelas infantiles”.

Las solicitudes podrán presentarse mediante modelo normalizado descargado en la página web www.valencia.es, mediante presentación por sede electrónica del Ayuntamiento de València por medio de certificado electrónico. Para quien no tenga certificado, pero sí un dispositivo electrónico para remitir correos electrónicos, se facilitará una cuenta de correo del Servicio de Educación a la que enviar la solicitud y el resto de documentación. Las personas interesadas que no tengan posibilidad de remitir correo electrónico deberán ponerse en contacto telefónicamente con el Servicio con el fin de poner a su disposición otra vía alternativa por la que presentar la documentación, opción que requerirá que la persona interesada declare responsablemente que no cuenta con los medios para realizar su solicitud por los anteriores canales. “La gestión telemática con posibilidad de asesoramiento telefónico y mediante correo electrónico para casos especiales es una novedad de la presente convocatoria, que llevamos a cabo para que nadie se quede sin poder realizar su solicitud por no disponer de medios informáticos”, ha destacado Ibáñez.