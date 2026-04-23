AVA-ASAJA denuncia la incautación de los campos de la dana por parte del Gobierno de Sánchez: "En la lengua de los agricultores es robar como hacían los bandolores"

Crece el malestar e indignación entre los propietarios de explotaciones agrarias afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Sus terrenos, limítrofes a barrancos y ríos, quedaron arrasados y ahora pasan a ser de Dominio Público Hidráulico (DPH), es decir, propiedad del Estado. La Asociación Valenciana de Agricultores, AVA-ASAJA, ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de "incautar estas propiedades privadas sin pagar ninguna compensación" y hacerlo "de tapadillo" mediante una revisión normativa en el BOE.

La polémica surge después de más de un año de reuniones entre AVA-ASAJA, el Comisionado para la reconstrucción por la dana y el Miteco. En estos encuentros, el Gobierno se comprometió verbalmente a estudiar una compensación justa para los titulares de los terrenos, una promesa que, según la organización, no se ha cumplido. La noticia se conoció de manera fortuita, a través de una llamada del delegado de Sot de Chera y una consulta a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El Gobierno está tramitando la revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). La consulta pública de estos mapas se inició el 26 de enero a través de un anuncio en el BOE y, si no se presentan alegaciones antes del próximo lunes, la nueva delimitación tendrá presunción de veracidad.

Traición y falta de transparencia

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha calificado la actuación del Gobierno como "torticera y miserable" y ha expresado un profundo sentimiento de engaño. "Nos sentimos traicionados, la confianza que habíamos puesto en las conversaciones se ha visto rota", ha declarado Aguado, criticando que el Ejecutivo haya ocultado esta "usurpación de terrenos particulares al más puro estilo comunista" bajo una consulta pública a punto de finalizar.

Consideramos que la manera de actuar del Gobierno, y en concreto del Miteco, es torticera y miserable" Cristóbal Aguado Presidente AVA-ASAJA

Aguado ha añadido que el procedimiento "carece de la transparencia, la información previa y la sensibilidad que los propietarios afectados se merecen". Además, ha recordado que "ni el Miteco estuvo antes de la riada para hacer las infraestructuras hidráulicas y la gestión de las cañas que hubieran minimizado los daños, ni el Miteco]está ahora para compensarles por la tierra que les arrebata".

Nos sentimos traicionados, la confianza que habíamos puesto en las conversaciones se ha visto rota" Cristóbal Aguado Presidente de AVA-ASAJA

Campaña de información y reivindicación

AVA-ASAJA ha iniciado una campaña de información y reivindicación para lograr una "rectificación rápida y contundente del Gobierno". Se han enviado cartas a la ministra del Miteco, Sara Aagesen; al ministro de Agricultura, Luis Planas; a la Comisionada para la recuperación por la dana, Zulima Pérez; y al presidente de la CHJ, Miguel Polo, exigiendo una compensación económica.

La asociación también ha solicitado la colaboración del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; los consellers Miguel Barrachina y Vicente Martínez; y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente. Paralelamente, se ha reforzado el asesoramiento a los damnificados con charlas informativas y no se descarta acudir a los tribunales para obtener una compensación.

AVA-ASAJA Charla informativa en Sot de Chera y estado del cauce al paso de este pueblo

Más de 300 hectáreas afectadas

La dana afectó gravemente a más de 300 hectáreas de parcelas agrarias, muchas de las cuales desaparecieron por completo. AVA-ASAJA propuso a la Administración que, en lugar de invertir fondos públicos en restaurar estas parcelas, se aprobara una línea de indemnizaciones para su paso al DPH. Según la asociación, esta medida ahorraría dinero a la Administración, ampliaría la anchura de los cauces y permitiría a los propietarios reubicarse en zonas no inundables.

540 días después de la dana, la solución sigue sin llegar. Mientras que el Ministerio de Agricultura estableció una compensación de 11.800 euros por hectárea por la pérdida de renta, el Miteco no ha atendido la demanda de compensar por la pérdida de los terrenos. "No entendemos que dos ministerios del mismo Gobierno sean tan diferentes", ha concluido Aguado, lamentando que el Miteco "tira por el suelo todo el esfuerzo por el chocolate del loro".