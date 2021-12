La conselleria de Sanitat ya ha detallado cuándo, dónde y cómo se vacunaran los menores de 12 años en la Comunitat Valenciana. Será en los propios centros educativos en horario lectivo de mañanas y se realizará en varias fases, ya que afecta a 330.000 niños entre 11 y 5 años.

La primera que arranca el miércoles 15 de diciembre será para iniciar la inmunización de los niños y niñas de 11 años de centros especiales e inmunodeprimidos. Según explicó la conselleria de Sanitat, en fases posteriores se seguirá con el grupo etario de mayor a menor edad, es decir, 11, 10 y 9 años y una última fase en la que se abarcarán los grupos de 8, 6 y 5 años.

La conselleria no ha dado detalles de plazos ni de las fases ni cuánto puede extenderse en el tiempo el proceso de inmunización teniendo en cuenta que se acerca el periodo de vacaciones navideñas y por tanto se producirá un parón de más de 10 días en este proceso de vacunación.

@GVAsanitat comienza a vacunar el día 15 de diciembre en colegios a los niños y niñas de 5 a 11 años



Para vacunar a los menores se solicitará autorización previa de los padres y madres o tutores legales





Lo que si ha confirmado la conselleria de Sanitat es que será necesaria la autorización de los padres para que los equipos sanitarios que se desplacen a los centros puedan inocular la dosis pediatrica de Pfizer, y por tanto, no serán vacunados aquellos que no cuenten con el documento de autorización. Además, no está claro cómo se ha de obtener esa autorización: si la facilitará el centro a las familias o por el contrario será la conselleria de Sanidad o serán las propias familias las que deberán descargar el documento de la pagina web de la conselleria de Sanitat como por ejemplo con el pasaporte covid.

Además de estas dudas de muchos padres, la noticia de la vacunación en los centros de Salud ha sorprendido a los pediatras y molestado a partes iguales. Las sociedades científicas de pediatría de la Comunidad Valenciana, que han hecho público un contundente comunicado rechazando esa forma de proceder de la Consellería.

"Como en otras ocasiones, los profesionales sanitarios implicados nos hemos enterado por la prensa del plan de vacunación frente a COVID-19" señalan los representantes de los pediatras valencianos.

Además la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Eva Suárez, advierte que "esas franjas de edades son muy sensibles y será dificil poder vacunarlos sin los padres delante". Aparte de ello, los equipos sanitarios que deberían ir a los colegios a vacunar, se encuentran en centros de atención primaria "ahora mismo ya saturados por las patologías propias del invierno y los casos covid en la sexta ola".