La ausencia de 6 concejales impide aprobar calendario de festivos en València

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València ha denunciado este jueves que la ausencia de seis concejales de Compromís y PSOE ha provocado que no se pudiesen aprobar los festivos locales para el 2023.



Lo populares, en un comunicado, califican este hecho de "desfachatez" y critican el "trilerismo mediático electoral de Compromís diciendo que va a aprobar una jornada laboral de 4 días que realmente no lo es".



El PP afirma que la Generalitat ha requerido hasta en dos ocasiones al Consistorio la remisión del acuerdo del pleno de la Corporación proponiendo las dos festividades laborales de carácter local, "ante la urgencia en confeccionar, aprobar y publicar el calendario laboral para el próximo 2023".



"Exigimos una solución inmediata para que los valencianos no pierdan un día festivo y para que los comercios puedan organizarse el calendario laboral", ha afirmado el PP.



El concejal del Partido Popular, Santiago Ballester, durante su intervención en el pleno, ha recordado que la propuesta del Gobierno municipal de declarar festivo el 24 de abril para realizar el "experimento laboral de 4 días de Ribó" no estaba consensuado con todos los actores implicados.



"Declarar 4 festivos en un mes suponía el cierre de una semana del comercio", ha advertido Ballester quien ha señalado que "el trilerismo mediático electoral de Compromís diciendo que va a aprobar una jornada laboral de 4 días que realmente no lo es, está teniendo consecuencias de organización e incertidumbre en los comercios".



Por ello, "para que los valencianos no pierdan un día festivo y para que los comercios puedan organizarse", el PP ha informado de que presentará una iniciativa para que el 17 de marzo sea día festivo aperturable.