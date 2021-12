La Audiencia Nacional admite a trámite un recurso contra la ampliación del puerto de Valencia

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso de la plataforma Ciutat-Port contra una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que permite a la Autoridad Portuaria decidir por sí misma si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para el proyecto de la ampliación norte.



Según ha informado la plataforma Ciutat-Port en un comunicado, el recurso se planteó inicialmente en la vía administrativa ante el propio Ministerio "sin obtener respuesta", motivo por el cual se ha instado un recurso administrativo contra una resolución que califican "nula de pleno derecho y dictada en fraude de ley".



“Pretender operar un cambio de titularidad de competencias en materia de evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto desprecio de las normas que permiten a la administración volver sobre sus propios actos, solo puede ser calificarse como una decisión nula de pleno derecho”, afirman portavoces de la plataforma.



En el recurso se llama la atención sobre el hecho de que "se pretenda, 14 años después de su publicación, modificar la declaración de impacto ambiental de un proyecto presentada en 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado y del propio Ministerio de eludir sus responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de Valencia que impulsa la APV". A su juicio, las obras de ampliación "de las que Puertos del Estado y el Miteco pretenden desentenderse" vulneran las autorizadas en la DIA de 2007.



"No sólo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear, que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007, sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros terminados en 2012, además del incremento del consumo de recursos naturales y de dragados".



En conjunto, concluyen, “Puertos del Estado no puede hacer dejación de sus responsabilidades como entidad pública a la que corresponde la dirección superior y coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado, dejando en manos de la misma APV que promueve la macroampliación la decisión sobre si procede o no la evaluación ambiental de su propio proyecto. Estamos frente a un auténtico fraude de ley”.



Conforme a lo decretado por la Audiencia Nacional, el Ministerio dispondrá ahora de un plazo de veinte días para remitir el expediente administrativo.