"Atasco en las licencias municipales": El PP denuncia que solo ha sido concedida una en seis meses

El Partido Popular denuncia que el Ayuntamiento de Valencia liderado por Joan Ribó, de Compromís, ha resuelto únicamente una de las más de 400 licencias municipales que han sido solicitadas al Consistorio de la capital valenciana durante los primeros seis meses de este año marcado por la pandemia motivada por el COVID-19. “Hemos sabido que, de las 402 licencias que se ha pedido durante el primer semestre del año, el Ayuntamiento solo ha sido capaz de conceder solamente una de ellas”, ha querido dar a conocer la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación. En este mismo sentido, la líder 'popular' en la capital valenciana asegura que el Ayuntamiento se encuentra tramitando en estos mismos momentos licencias de carácter munciipal cuyos trámites de solicitación fueron iniciados hace ahora dos años.

No obstante y en opinión del PP de Valencia, no se trata de la única problemática que afectaría a este departamento del Consistorio valenciano, uno de los más importantes para el conjunto de la capital valenciana. “No se está poniendo medios porque solo hay un horario de atención de dos horas y media a los técnicos que piden este tipo de trámites”, añade María José Catalá. Con ello, los 'populares' valencianos instan al alcalde, Joan Ribó, a resolver este “atasco” en las peticiones de licencias municipales y apelan a la “responsabilidad de dar respuesta a las necesidades y demandas de los vecinos” con que cuentan los concejales en tanto en cuanto, precisamente por esta misma condición, se trata de cargos públicos al servicio de la ciudadanía valenciana.

“Esta situación no genera puestos de trabajo ni economía ni atracción de talento para Valencia”, lamenta la líder del PP de Valencia, María José Catalá, ante los medios de comunicación. Com solución a esta serie de problemáticas, los 'populares' proponen implantar la gestión de los diferentes datos de un procedimiento administrativo de estas características mediante un modelo de información digital, así como la reducción del tiempo de asignación de técnico a un expediente actualmente fijado “en una media de tres o cuatro meses”. “Lamentablemente, la inmensa mayoría de estas propuestas han sido rechazas por el alcalde Ribó, lo que demuestra que no hay un verdadero interés en resolver el problema”, censura Catalá.