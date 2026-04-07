Así será la reapertura del centro de salud de La Coma con medidas "sin precedentes" en la sanidad valenciana

El centro de salud de La Coma, en Paterna (Valencia), vuelve a la actividad este martes tras permanecer cerrado desde el pasado mes de noviembre debido a las continuas agresiones a sus sanitarios. Para ello, la Generalitat ha implementado un protocolo de seguridad sin precedentes en la Comunidad Valenciana. El director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, ha explicado en el programa 'Mediodía COPE Comunidad Valenciana' las medidas adoptadas para garantizar la protección tanto de los profesionales como de los usuarios.

Un protocolo de seguridad sin precedentes

Durante estos meses, la población ha sido atendida en el centro de salud del Clot de Paterna. Según Momparler, la solución llega tras varias reuniones con la Subdelegación del Gobierno, empresas de seguridad y el Ayuntamiento de Paterna. "Hemos trabajado en un protocolo de funcionamiento de asistencia y seguridad en el centro de salud", ha señalado, para que los vecinos "tengan la asistencia sanitaria que se merecen".

GVA El Conseller, Marciano Gómez, anunciando la reapertura del centro de salud de La Coma

Las medidas, pioneras en la región, incluyen un aumento de la vigilancia, pasando de dos a tres agentes de seguridad, y la instalación de escáneres y arcos detectores. "No hay precedentes", ha afirmado Momparler, quien ha detallado que se ha diseñado un "protocolo de actuación de aforo también limitado, para que los vigilantes puedan dar asistencia cuando necesite cualquier tipo de facultativo".

Hemos trabajado en un protocolo de funcionamiento de asistencia y seguridad" Carlos Momparler Director General de Atención Primaria

Aforo limitado y acceso preferente

Con el objetivo de lograr un acceso más ordenado y evitar aglomeraciones, el aforo del centro se reducirá notablemente: de 220 a 60 personas. Un tercer vigilante realizará rondas de control. Momparler ha aclarado que se establecerá un sistema de acceso prioritario para personas de edad avanzada, embarazadas, pacientes con urgencias vitales o enfermedades crónicas, mientras el resto esperará su turno para entrar.

El director general ha matizado que la mayor concentración de usuarios suele producirse entre las 11:00 y las 12:00 del mediodía, mientras que por la mañana, de 8:00 a 11:00, "es un centro de salud que está bastante vacío" y al que se puede acceder con cita previa sin problemas.

La pediatría se implementará en verano

La reapertura comienza con el servicio de medicina de familia, pero la pediatría todavía tendrá que esperar. "Vamos un poco a monitorizar cómo funciona estos meses", ha indicado Momparler. Si no se registran incidentes importantes, la intención es reintroducir el servicio "para el verano, el 1 de junio". La fecha coincide, además, con la incorporación de nuevos pediatras que finalizan su formación MIR, lo que podría facilitar la cobertura de la plantilla.

Momparler ha reconocido la dificultad para encontrar profesionales que quieran trabajar en La Coma, explicando que en el pasado se han dado casos de facultativos que, tras "una agresión verbal", han solicitado la baja al día siguiente. "Pensamos empezar poco a poco, pasito a pasito", ha afirmado, aunque ha asegurado que, a día de hoy, "tenemos la plantilla para empezar a funcionar mañana".

Pensamos empezar poco a poco, pasito a pasito" Carlos Momparler Director General de Atención Primaria

Finalmente, Momparler ha abordado el problema general de las agresiones a sanitarios, confirmando que existe un "mapa de agresiones" para toda la Comunidad Valenciana. En los centros más conflictivos, se trabaja con los servicios de prevención de riesgos laborales y se colabora con la policía. Además, se imparte formación a los profesionales para actuar ante agresiones físicas o verbales.