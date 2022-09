Así será la mayor edición de Feria Hábitat en València

La Feria Hábitat València ha dado el pistoletazo de salida este martes a su nueva edición "con fuerza" y expectativas de "éxito", tras haber incrementado su volumen hasta lograr su mayor convocatoria desde 2012, en un evento profesional "marcado por la sostenibilidad y el diseño", coincidiendo con el hito de que este año la ciudad sea Capital Mundial del Diseño.

La inauguración oficial de la feria Hábitat, que concurre por primera vez este año con Espacio Cocina SICI y Home Textiles Premium by Textil Hogar, ha contado con la participación del conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent; el alcalde de València, Joan Ribó; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; el director del certamen, Daniel Marco, y el presidente de la la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad Valenciana (FEVAMA), Alejandro Bermejo, entre otras autoridades y representantes del sector.

Feria Hábitat Valencia cuenta este año con más de 90.000 metros cuadrados de exposición y cerca de un 20% más de marcas que en su edición de 2019, hasta 603 firmas solo del mueble --un 18% extranjeras-- y cerca de un millar si se suman las de las otras dos convocatorias del sector con las que coincide.

Por todo ello, el responsable de Hábitat ha asegurado, en declaraciones a los medios, que la edición que empieza este martes será "espectacular" y ha destacado que no ha visto "ninguna feria que haya recuperado el tamaño del 2019".

"Vuelve a València con mucha fuerza y está marcada por el diseño y la sostenibilidad, con novedades en productos de materiales sostenibles, reciclados, y el diseño, que permite crear un producto atemporal que dura más en el tiempo y es más sostenible, celebrando que somos Capital Mundial del Diseño", ha puesto en valor Daniel Marco.

"UN PUNTO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS"

Asimismo, ha puesto el foco en el peso de los participantes extranjeros en una feria que "desde el año 60 tiene una clara vocación internacional". "Hemos traído una gran campaña de casi 2.400 invitados de carácter internacional y (Hábitat) pretende ser un punto de internacionalización de las empresas", ha señalado.

El director de Hábitat ha explicado que el sector del hogar "venía de una fuerte demanda" en pandemia, cuando la los consumidores se dieron cuenta de la "importancia del mueble en su hogar", y "necesitaba novedades". Además, ha destacado la reactivación de la equipamiento de hoteles e infraestructuras turísticas tras una buena campaña de verano, un mercado que también está presente en el certamen.

En la misma línea, el presidente de FEVAMA, Alejandro Bermejo, ha explicado que el último año el sector del hogar "ha aumentado en más de un 20% las exportaciones". La marca del mueble 'made in Spain' y, sobre todo, en la Comunitat Valenciana, es una marca de reconocido prestigio y tenemos un nombre fuera del país", ha remarcado.

MERMA DE RENTABILIDAD POR EL PRECIO DE ENERGÍA

No obstante, Bermejo ha advertido que la escalada de precios, sobre todo de la electricidad, está provocando una "merma" en la rentabilidad de las empresas.

"Esto es un problema a corto plazo porque en 2023 nos vamos a encontrar que muchas empresas van a ver que no son viables, porque si tenemos un tope de precio en el que no podemos subir más los productos, ya estamos mermando nuestro margen de beneficio. Llegará un momento en el que las empresas se planteen seguir produciendo o no", ha lamentado.

Por su parte, el conseller de Economía Sostenible ha resaltado la importancia de que los productores puedan vender sus productos en esta cita "excepcional" que "ya es un éxito", la segunda feria más importante de la Comunitat junto a Fevisama, y se ha mostrado "contento" de que se haya unido además con Home Textil, después de cinco años exponiendo esta feria en Madrid. "Vamos haciendo ese conglomerado de productos del hábitat que son fundamentales para la economía valenciana.

Además, ha explicado que desde el Ivace se ha gestionado la invitación a 132 empresas extranjeras que visitarán los certámenes, así como a 15 estudios de arquitectura y diseño internacionales en el marco de València, Capital Mundial del Diseño.

Climent ha puesto en valor el trabajo conjunto entre Feria Valencia, el sector y las administraciones que "hace posible que nuestra economía vaya dinamizándose".