Así queda el mestizaje en el segundo escalón del Consell

El nuevo Consell arranca con 29 Secretarias autonómicas, a lo que hay que añadir los nombramientos de segundo escalón que se irán conociendo en las próximas semanas, en el que destacan los nombramientos de Alfred Boix que ha dejado su acta de diputado para coordinar desde el Palau de la Generalitat la promoción institucional y la cohesión territorial. Isaura Navarro, ex diputada de Compromis sera la numero dos de Ana Barceló en Sanidad e Ignacio Blanco de Esquerra unida se incorpora al Consell botánico como secretario autonómico de Transparencia. Dos ex alcaldes, el de Tavernes, Jordi Juan y la ex alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit, tb han encontrado su sitio en el nuevo Consell y ocuparan las secretarias autonómicas de Innovación el primero y Educación la segunda. Repiten en sus cargos el polémico Secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedeu o Miguel Soler en Educación.

Pese al aumento considerable de altos cargos, la portavoz del consell Mónica Oltra defiende que la Generalitat necesita una estructura adecuada para atender las demandas de los ciudadanos y asegura que cualquier otro organismo en las mismas circunstancia tendría muchos más, tendiendo en cuenta que gestiona mas de 20 mil millones de euros y atiende a más de 5 millones de valencianos.

Así queda el segundo escalón de la Generalitat con los nombramientos de hoy:

Presidencia de la Generalitat :

- Secretaría Autonómica de Presidencia: pendiente

- Secretaría Autonómica de Promoción Institucional y Cohesión Territorial: Alfred Boix

- Secretaría Autonómica de Comunicación: pendiente

- Secretaría Autonómica para la Unión Europea y Relaciones Externas: Joan Calabuig

- Secretaría Autonómica de Turismo: pendiente

- Abogado o Abogada General de la Generalitat: pendiente

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas:

- Secretaría Autonómica de la Vicepresidencia: Iván Castañón

- Secretaría Autonómica de Atención primaria y Servicios Sociales: Elena Ferrando

- Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad: Alberto Ibáñez

- Secretaría Autonómica de Planificación y Organización del Sistema: Xavier Uceda

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática:

- Secretaría Autonómica de Vivienda y Función social: César Jiménez

- Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética: pendiente

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico:

- Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación: María José Mira

- Secretaría Autonómica de Hacienda: Francesc Gamero

- Intervención General: pendiente

Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública:

- Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública: pendiente tras el cese de Ferran Puchades

- Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias: José María Ángel

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

- Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional: Miguel Soler

- Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte: Raquel Tamarit. Cesa Albert Girona

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública:

- Secretaría Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público: Isaura Navarro. Cesa Narcís Vázquez.

- Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria: pendiente

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo:

- Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo: pendiente tras el cese de Blanca Marín

- Secretaría Autonómica de Empleo: Enric Nomdedéu

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica:

- Secretaría Autonómica de Agricultura y Desarrollo Rural: Francisco Rodríguez Mulero

- Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica: Paula Tuzón. Cesa Fran Quesada

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad:

- Secretaría Autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje: Inma Orozco. Cesa Lluís Ferrando

- Secretaría Autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible: María Pérez

Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital:

- Secretaría Autonómica de Universidades e Investigación: Jordi Juan Huguet

- Secretaría Autonómica de Innovación y Transformación Digital: pendiente

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática:

- Secretaría Autonómica de Participación y Transparencia: Ignacio Blanco

- Secretaría Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática: Belén Cardona