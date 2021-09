Así es el perfil del presunto asesino de Marta Calvo: antisocial y sin trastornos psicóticos

Forenses que han examinado a Jorge Ignacio P.J., el presunto asesino de la joven Marta Calvo, desaparecida hace más de dos años en Manuel (Valencia), han descartado que padezca una enfermedad mental y han detectado que tiene rasgos de una personalidad antisocial.

Así se desprende del informe que han remitido los forenses al Juzgado de Instrucción número 20 de València que instruye este procedimiento por la desaparición de Marta Calvo y las supuestas agresiones sexuales a otras mujeres.

Los expertos señalan en su escrito, consultado por Europa Press, que el funcionamiento intelectual general del presunto asesino es "plenamente satisfactorio" al no presentar ningún deterioro cognitivo.

"Su lenguaje es apropiado, fluido y coherente, con un ritmo y tono normales, con gran facilidad de palabra", añaden, y apostillan: "No presenta alteraciones de la percepción ni trastorno del curso ni del contenido del pensamiento. No padece enfermedad mental genuina o psicótica y no padece deficiencia mental". Descartan un trastorno de personalidad.

Los expertos afirman que Jorge Ignacio presenta rasgos de personalidad antisocial, sin que tengan base contrastada para poder afirmar que los mismos resulten desadaptativos hasta el nivel de constituirse en trastorno de personalidad antisocial.

Así mismo, el acusado presenta preservadas sus capacidades cognitivas --capacidad para conocer y comprender-- y volitivas --capacidad para actuar conforme a dicho conocimiento--.

Exponen que en la valoración retrospectiva, a lo largo de su biografía, no ha sido diagnosticado ni, en consecuencia, tratado de ningún trastorno mental; y destacan que ha proporcionado informaciones contradictorias sobre el consumo de cocaína.

Los forenses también aprecian contradicción en la sistemática descrita por Jorge Ignacio con el descuartizamiento de Marta Calvo y les llama la atención la frialdad afectiva con la que describe el proceso. En sus declaraciones siempre ha manifestado que mantuvo un contacto sexual con la víctima en Manuel en noviembre de 2019 y ésta falleció "de forma accidental" en un episodio de relaciones sexuales y cocaína. Tras ello, ha mantenido, descuartizó el cuerpo y distribuyó sus restos por contenedores.

Durante las entrevistas con los forenses, el acusado ha manifestado que mantenía con todas sus parejas "buenas relaciones" y ha reconocido utilizar servicios de prostitución solo en los periodos en los que no tenía pareja estable.