Así fue el IV Festival de Villancicos 2025 de COPE Valencia en imágenes

El colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret fue uno de los participantes del Festival

Ya es Navidad en COPE Valencia y junto con la Universitat Católica de Valencia hemos celebrado la cuarta edición del festival de villancicos en el Palau de la Generalitat y en la plaza de la Virgen de Valencia los días 17, 18 y 19 de diciembre.

IV Festival de villancicos de COPE Valencia en el Palau de la Generalitat

Como ya es tradición, el colegio Iale School fue el encargado de inaugurar el certamen por cuarto año consecutivo. Su directora, Carmen, ha explicado que han acudido con "unos 120 alumnos" que incluyen estudiantes de quinto y sexto de primaria y secundaria, además de una banda con instrumentos. La música es uno de los pilares del proyecto educativo del centro, que cuenta con 18 profesores especialistas en instrumentos.

Gracias a todos por permitirnos poner música a la Navidad. Y gracias a todos los niños y niñas que lo han hecho posible: Colegio Iale School, la Unión Musical Padre Baste y el Coro del colegio Sagrada Familia PJO de Benimaclet, el colegio de Serrería, el Cor San Bernat de Carlet, el Coro Divertimento, el Colegio Jesús y María, San Bartolomeu,

Mare de Deu del Patrocini, Esclavas de María Inmaculada de Valencia, la Escolanía de la Virgen, el Coro del colegio Santa María de Valencia, el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret, la Escuela de Música Nuestra Señora de Fátima, el Cor Batega, Enclave y el Coro de la Universidad Católica de Valencia.

GRACIAS A LOS COLABORADORES

Han hecho posible una edición más la Generalitat Valenciana, la Fundación Aguas de Valencia, Fundación Oceanografic, Cetradec Valencia, Karting Racing Dakart Valencia, Mí Préstamo y Jornada de matemática del colegio Guadalaviar.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO