Así ha afectado el aplazamiento de las fallas a los sectores económicos falleros

Los sectores económicos que recogen la mayoría de sus beneficios anuales en la semana fallera, se han visto afectados tras la noticia del aplazamiento al mes de julio. Entre ellos priotécnicos, indumentaristas, peluquerías y estilistas, vendedores de churros y floristas, se han visto obligados a alterar su calendario anual para lograr recuperar las pérdidas que va a suponer el traslado de la fiesta fallera.

PIROTÉCNICOS

Los pirotécnicos, ya con toda su mercancía preparada, han llenado sus almacenes superando los limites que les permite la normativa para tener almacenado. Ahora sienten el miedo de que esa mercancía guardada pueda ser robada y tendrán que tomar medidas drásticas como ejecutar despidos de gente ya que no podrán disparar los kilos de pólvora previstos.

INDUMENTARISTAS

Otro sector que se está viendo realmente afectado son los indumentaristas y a su vez el sector de la seda. Los trajes y vestidos que ya estaban a punto no van a ser utilizados por los falleros y, los confeccionadores no pretenden volver a cobrarles de nuevo otro traje en Julio a sus clientes, ya que pueden tener demandas de falleros infantiles a los que no les sirvan sus trajes anteriores por haber crecido en 4 meses.

PELUQUEROS Y ESTILISTAS

Las peluquerías y estilistas que se encargan de arreglar a las falleras también van a verse muy perjudicados. En fallas solo trabajan con falleras y compran productos concretos para este peinado por un valor que supera los 2.000 euros. El caso algunos de los peluqueros más solicitados que atiende a una media de 300 falleras, ahora están pensando en cerrar.

CHURRERÍAS

El sector de responsables de puestos de churros y buñuelos también se está viendo afectado. Muchos están retirando sus puestos ya que no saben si mantenerse les va a suponer pérdidas o podrán recuperar un mínimo de lo esperado en la semana fallera. Ante el anuncio de la nueva fecha de fallas, la respuesta es de incertidumbre. Muchos de ellos ya tienen acordadas su presencia en diversas ferias nacionales y de la Comunitat en las fechas de julio y no ven una prioridad la nueva fiesta fallera. Además, apuntan que el consumo de churros y chocolate caliente en fechas de altas temperaturas es mucho menor, y que, por lo tanto, acabarían teniendo pérdidas, por mucho que la afluencia de turismo sea mayor al ser época de verano. Algunos hasta se plantean ofrecer horchata y fartons y retirar la oferta de churros, buñuelos, porras y chocolate.

FLORISTAS

Las floristerías son uno de los sectores más afectados ya que el 35% de los ingresos anuales corresponde a la semana fallera. Las responsables de los puestos situados en la plaza del ayuntamiento responden con tristeza y recriminan que muchas de las comisiones les han dado a entender que no van a pagarles los ramos de flores ni las canastillas que habían encargado para la semana fallera. Al anunciar ayer la nueva fecha de fallas, apuntan que no será posible contar con los clásicos claveles en los ramos de las falleras, ya que no será temporada a nivel nacional e importarlas desde Colombia supondría un gasto superior. Solicitan con esperanza una posible ayuda al sector florista por parte del Ayuntamiento valenciano.